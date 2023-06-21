Концерн Honda начал поставки машин в Санкт-Петербург

Японский концерн Honda начал поставки автомобилей в Санкт-Петербург. В городе сегодня, 21 июня, открылся дилерский центра компании. Honda на начальных этапах планирует продавать более 20 машин в месяц.

Поставки наладила компания «Мотор-плейс». «Обслуживать автомобиль и получать гарантийную поддержку можно у любого дилера Honda на территории России. У нас еще есть две локации в Москве»,— сообщил ТАСС замгендиректора по развитию АО «Корпорация автокапитал» Алексей Писков.

Автосалон площадью более 3 тыс. кв. м находится на Витебском проспекте, 17, к. 1. Модельный ряд дилерского салона включает седаны Civic и Accord, кроссоверы CR-V (5-го и 6-го поколений), UR-V, ZR-V, Vezel и минивэн Odyssey (один из немногих в своем классе официально поставляемых в Россию). Средняя цена от 3,5 млн до 7 млн руб.

На момент открытия автосалона на его сладе находится более 50 машин, все они 2022 и 2023 годов выпуска. «К осени мы планируем расширить модельный микс»,— сказал гендиректор ООО «Звезда Невы» Валерий Рыжкин.

Honda в марте 2022 года сообщила, что временно прекратит продажи мотоциклов и автомобилей в Россию из-за проблем, «связанных с дистрибуцией и финансами». В том же месяце Япония ввела ограничения на экспорт в РФ «предметов роскоши», включая автомобили. Ограничения, вступившие в силу с апреля, коснулись поставок машин дороже 6 млн иен, что эквивалентно €44,1 тыс.

О ситуации на российском авторынке — в материале «Ъ» «Импорт машин разгоняется на дефиците».