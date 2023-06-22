Honda не планирует возобновлять прямые поставки автомобилей в Россию

Японская Honda не намерена возобновлять бизнес в России, сообщила пресс-служба компании. Так в концерне отреагировали на открытие в Санкт-Петербурге дилерского центра, куда по параллельному импорту из Китая будут завозить автомобили Honda.

Компания напомнила, что поставки были приостановлены в марте 2022 года. Бизнес в РФ остается закрытым и «ситуация не изменилась». «Планов по возобновлению бизнеса в России нет, поэтому там нет официальных дилеров или дистрибьюторов»,— сообщила пресс-служба Honda ТАСС.

«Мотор-плейс» открыл дилерский центр Honda в Санкт-Петербурге 21 июня. В нем представлены восемь моделей автомобилей Honda. Гендиректор компании Михаил Плотников рассказывал, что автомобили Honda будут поставляться по параллельному импорту из Китая.

Honda в марте 2022 года сообщила, что временно прекратит продажи мотоциклов и автомобилей в Россию из-за проблем, «связанных с дистрибуцией и финансами». В том же месяце Япония ввела ограничения на экспорт в РФ «предметов роскоши», включая автомобили. Ограничения коснулись поставок машин дороже 6 млн иен, что эквивалентно €44,1 тыс.

О ситуации на российском авторынке — в материале «Ъ» «Импорт машин разгоняется на дефиците».

Леонид Уварчев