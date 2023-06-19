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Коммерсантъ FM
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«Автодор» пообещал точечное повышение стоимости проезда по платным дорогам

В 2023 году повышение стоимости проезда по платным дорогам в России будет точечным, заявил ТАСС заместитель председателя правления «Автодора» Константин Макиев. Точную сумму он не назвал, но уточнил, что окончательное решение по этой теме примут в июле.

«На подавляющем количестве участков тарифы не изменятся, так как вводятся новые участки в этом году. Это коснется в основном новых автомобильных дорог. Но существенных изменений не ожидается в рамках текущей тарифной политики»,— заверил господин Макиев.

В предыдущий раз «Автодор» индексировал расценки в феврале. Тогда проезд легковых автомобилей по подмосковному участку М-1 «Беларусь» вырос в цене со 100–120 руб. до 140 руб., по М-4 «Дон» от Москвы до Краснодара — с 2,4–3 тыс. руб. до 2,8–3,5 тыс. руб. (в зависимости от дня недели), по участку М-12 от ЦКАД до Орехово-Зуево — с 89 руб. до 99 руб.

На рассмотрении Госдумы находится проект закона, уполномочивающий регионы определять размер штрафа за проезд по платным дорогам. Сегодня санкция в 1,5 тыс. руб. применяется на всех без исключения трассах, где за проезд надо платить, включая федеральные и региональные магистрали.

О законопроекте — в публикации «Ъ» «Регионам передают за проезд».

Лаура Кеффер

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