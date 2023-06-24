Трасса М-4 перекрыта на границе Липецкой и Воронежской областей

На границе Липецкой и Воронежской областей перекрыто движение по трассе М-4. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что произошел затор.

«В Хлевенском районе мы быстро развернули оперативный штаб, организовали подвоз воды и питания к месту перекрытия. Водителей заранее оповещают об ограничении движения и просят покинуть трассу»,— написал господин Артамонов в Telegram.

Губернатор считает, что МЧС и полиция работают «четко и слажено». По его словам, затор к утру сократился с 3 до 1 км.

Различные меры безопасности введены и в нескольких российских регионах из-за ситуации в Ростовской области. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин после обвинений в адрес Минобороны заявил, что его бойцы направились в Ростов-на-Дону и перешли границу. В Ростовской области жителям рекомендовано не выходить из домов, в Липецкой области — отказаться от поездок на юг, в Воронежской области — не использовать трассу М-4 «Дон» из-за движения военной техники. В Москве проводят антитеррористические мероприятия.