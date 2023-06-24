Перекрыты северный проезд к Ростову-на-Дону и дороги к административным границам с ДНР и ЛНР

Северный проезд к Ростову-на-Дону, а также дороги к административным границам с ДНР и ЛНР перекрыты, сообщил Росавтодор. ГУ МВД по Краснодарскому краю согласовало альтернативный путь движения транспорта в сторону Ростова-на-Дону в обход трассы М-4 «Дон», сообщил краевой оперштаб. По его данным, сейчас нет пробки в сторону Ростова-на-Дону в границах Кущевского района Краснодарского края.

«В районе станицы Кущевской необходимо проезжать через с. Новомихайловское Кущевского района по направлению на Зерноград (трасса Волгоград—Ростов). Решение принято, чтобы избежать накопления транспорта на федеральной трассе М-4 "Дон" по ходу движения в сторону Ростова-на-Дону»,— говорится в сообщении штаба в Telegram.

Трасса М-4 на границе Липецкой и Воронежской областей перекрыта, там образовались многокилометровые пробки. На трассе закрыто движение с 464 по 777 км. В Москве, Воронежской и Московской областях действует режим контртеррористической операции.

Ограничения в регионах стали вводить после того, как вчера, 23 июня, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». ФСБ возбудила уголовное дело. Утром господин Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль военные объекты Ростова-на-Дону. Владимир Путин назвал действия господина Пригожина авантюрой, мятежом и ударом в спину.

Лаура Кеффер