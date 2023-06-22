Чонгарский мост между Херсонской областью и Крымом поврежден при обстрелах

Херсонские и крымские власти сообщили о повреждении моста между регионами вблизи села Чонгар. Утверждается, что произошел обстрел с украинской стороны. Движение между регионами организовано по резервному маршруту.

Чонгарский мост расположен на границе Херсонской области и Крыма. Находится на трассе, которая идет в сторону города Джанкой.

«Мосты мы ремонтировать умеем быстро: проезд машин будет восстановлен в самом скором времени. <...> Сообщение между Херсонской областью и Крымом продолжает действовать — временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту»,— написал господин Сальдо в Telegram. По его словам, жертв нет. Глава региона опубликовал фотографии повреждений.

По предварительной информации господина Сальдо, при атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британского производства.

Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что при атаке никто не пострадал. «На данный момент взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса. Профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна»,— написал он в Telegram. По словам господина Аксенова, о возможности движения по мосту станет известно в течение часа.

Советник главы Крыма Олег Крючков попросил для объезда моста в сторону Запорожской и Херсонской областей выбирать маршрут через город Армянск, который находится западнее. Он объяснил, что Крым и Херсонскую область соединяют три пункта пропуска: два в районе Армянска и один в районе Джанкой. «Сбой в работе одного из них не может кардинально нарушить транспортную логистику сухопутного транспортного коридора»,— написал господин Крючков в Telegram.

Ранее о решении украинских властей нанести удары западными ракетами HIMARS и Storm Shadow по Крыму предупреждал министр обороны Сергей Шойгу. Тогда он пообещал, что это «повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины».