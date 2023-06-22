Белоруссия хочет занять покинутые западными компаниями российские производства

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что стране нужно налаживать производство на мощностях в России, пустующих после ухода оттуда производителей из недружественных стран. Об этом он сказал на совещании с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Вместе с послом в России (Дмитрием Крутым.— “Ъ”) мы провели анализ тех мощностей, которые еще остались в России, пока брошенные, если можно так сказать. Нам надо сейчас выбрать и активно заходить на эти площади для того, чтобы организовать производства, формируя центр прибыли там и осуществляя туда поставки комплектов оборудования из Беларуси»,— сказал господин Головченко (цитата по БЕЛТА).

Премьер-министр заявил, что Белоруссия «чуть-чуть упустила момент», потому что освобожденные производственные площади начали занимать российские и китайские компании.

Александр Лукашенко отметил, что в этой информации ничего нового нет. Он подчеркнул, что налаживать производство нужно не только в России, а где только можно, если это выгодно Белоруссии.

22 апреля Белоруссия утвердила межправительственное соглашение о единой промышленной политике с Россией, подписанное Москвой и Минском 15 февраля. На фоне санкций в отношении России и Белоруссии их товарооборот в 2022 году вырос до рекордных $43 млрд. При этом российские поставки сократились, а белорусские, в силу переориентации экспорта этой страны, заметно выросли.

Эрдни Кагалтынов