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Коммерсантъ FM
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Китайские авто нарастили импорт

Какие альтернативы машинам из КНР остались на российском рынке

Импорт новых автомобилей в Россию вырос почти в пять раз, причем в сравнении с 2020 годом. Об этом свидетельствует статистика поставок зарубежных машин с января по май. Данные приводит “Ъ” со ссылкой на «Автостат» и Федеральную таможенную службу. Всего за пять месяцев с начала 2023 года в страну ввезли более 170 тыс. автомобилей. Две трети из них — китайские. В то же время доля машин европейских, корейских и японских марок на рынке сократилась.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Гендиректор агентства Vector Market Research Дмитрий Чумаков отмечает, что автомобили из КНР сейчас доминируют на рынке по двум причинам:

«В китайских машинах российского покупателя привлекают две вещи. Первое — сравнительно доступная цена. Второе — ожидания касательно того, что такие авто в будущем будет проще и дешевле обслуживать.

С чем связаны претензии производителя к продавцам продукции АвтоВАЗа

С чем связаны претензии производителя к продавцам продукции АвтоВАЗа

Европейские машины сейчас существенно дороже, чем были раньше. Они завозятся с помощью параллельного импорта и приобретаются по розничной цене минус НДС, а потом растаможиваются. Поэтому такие авто и оказываются существенно дороже, чем они стоили в России раньше. Закупая машины в Китае, есть возможность сделать оптовые поставки. Это привлекательнее, чем розничные цены, по которым сейчас продаются европейские авто на экспорт.

Меньше чем за 2 млн руб., если постараться, найти что-то можно, но в этом ценовом сегменте выбор сравнительно небольшой. Зато в диапазоне от 2 млн руб. до 3 млн руб. китайские машины представлены уже достаточно хорошо. А в более высоком ценовом сегменте вариативность очень большая».

В России появляется все больше китайских автомобилей, выпущенных под российскими марками. Это, в частности, «Москвич» (он же, по сути, JAC), Evolute, который не отличается от Dongfeng и Lada X-Cross 5 — она принадлежит к семейству Faw.

Китайский автопром продолжит активно завоевывать российский рынок, считает президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов. А доля машин, произведенных из российских комплектующих, по его мнению, увеличится не скоро:

«Доля российского автопрома изначально была определена и в докоронавирусные времена. То есть до 2021 года объем выпускаемых в России отечественных машин никогда не был меньше 25-30%. Получается, что импорт растет, а другого варианта никакого нет. Когда мы говорим об именно российском производстве, все понимают, что неожиданно полностью свое появиться не может. Это долгий путь, который проделывают все страны в мире — не год и не два, а десятки лет. Соответственно, все остальное будет восполняться благодаря импорту».

Сможет ли кто-нибудь бросить вызов китайским иномаркам на российском рынке? Автоэксперт Ефим Зарудский полагает, что в скором времени о себе могут заявить новые игроки:

Как серые поставки машин влияют на российский рынок

Как серые поставки машин влияют на российский рынок

«Рынок, как ни крути, недонасыщен автомобилями, есть существенный отложенный спрос, который рано или поздно будет как-то реализовываться. Но дефицит на автомобильном рынке сейчас увеличивается. Его емкость больше, чем существующие поставки. Поэтому, уверен, новые игроки будут пытаться заходить в РФ.

Существуют вьетнамские автомобили. Есть такая компания VinFast. Так или иначе, но этот производитель будет расширять свои рынки. Есть индийские предприятия, но я не знаю, как они будут решать вопрос с изменением расположения руля для российского рынка. Однако такие варианты просчитывались и, возможно, что-то выстрелит».

Большинство экспертов прогнозируют, что по итогам этого года китайские марки машин могут занять от трети до половины всего российского авторынка.

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Андрей Загорский

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