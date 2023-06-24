Китайские авто нарастили импорт

Импорт новых автомобилей в Россию вырос почти в пять раз, причем в сравнении с 2020 годом. Об этом свидетельствует статистика поставок зарубежных машин с января по май. Данные приводит “Ъ” со ссылкой на «Автостат» и Федеральную таможенную службу. Всего за пять месяцев с начала 2023 года в страну ввезли более 170 тыс. автомобилей. Две трети из них — китайские. В то же время доля машин европейских, корейских и японских марок на рынке сократилась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Гендиректор агентства Vector Market Research Дмитрий Чумаков отмечает, что автомобили из КНР сейчас доминируют на рынке по двум причинам:

«В китайских машинах российского покупателя привлекают две вещи. Первое — сравнительно доступная цена. Второе — ожидания касательно того, что такие авто в будущем будет проще и дешевле обслуживать.

Европейские машины сейчас существенно дороже, чем были раньше. Они завозятся с помощью параллельного импорта и приобретаются по розничной цене минус НДС, а потом растаможиваются. Поэтому такие авто и оказываются существенно дороже, чем они стоили в России раньше. Закупая машины в Китае, есть возможность сделать оптовые поставки. Это привлекательнее, чем розничные цены, по которым сейчас продаются европейские авто на экспорт.

Меньше чем за 2 млн руб., если постараться, найти что-то можно, но в этом ценовом сегменте выбор сравнительно небольшой. Зато в диапазоне от 2 млн руб. до 3 млн руб. китайские машины представлены уже достаточно хорошо. А в более высоком ценовом сегменте вариативность очень большая».

В России появляется все больше китайских автомобилей, выпущенных под российскими марками. Это, в частности, «Москвич» (он же, по сути, JAC), Evolute, который не отличается от Dongfeng и Lada X-Cross 5 — она принадлежит к семейству Faw.

Китайский автопром продолжит активно завоевывать российский рынок, считает президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов. А доля машин, произведенных из российских комплектующих, по его мнению, увеличится не скоро:

«Доля российского автопрома изначально была определена и в докоронавирусные времена. То есть до 2021 года объем выпускаемых в России отечественных машин никогда не был меньше 25-30%. Получается, что импорт растет, а другого варианта никакого нет. Когда мы говорим об именно российском производстве, все понимают, что неожиданно полностью свое появиться не может. Это долгий путь, который проделывают все страны в мире — не год и не два, а десятки лет. Соответственно, все остальное будет восполняться благодаря импорту».

Сможет ли кто-нибудь бросить вызов китайским иномаркам на российском рынке? Автоэксперт Ефим Зарудский полагает, что в скором времени о себе могут заявить новые игроки:

«Рынок, как ни крути, недонасыщен автомобилями, есть существенный отложенный спрос, который рано или поздно будет как-то реализовываться. Но дефицит на автомобильном рынке сейчас увеличивается. Его емкость больше, чем существующие поставки. Поэтому, уверен, новые игроки будут пытаться заходить в РФ.

Существуют вьетнамские автомобили. Есть такая компания VinFast. Так или иначе, но этот производитель будет расширять свои рынки. Есть индийские предприятия, но я не знаю, как они будут решать вопрос с изменением расположения руля для российского рынка. Однако такие варианты просчитывались и, возможно, что-то выстрелит».

Большинство экспертов прогнозируют, что по итогам этого года китайские марки машин могут занять от трети до половины всего российского авторынка.

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Андрей Загорский