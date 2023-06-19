ОСАГО поделят на двоих

Российские и белорусские автомобилисты смогут оформлять единый полис ОСАГО. Такая страховка будет действовать на территории сразу двух государств. Добавить опцию водители вправе по желанию при покупке обычного полиса страхования автогражданской ответственности. Это следует из законопроекта, который согласовало парламентское собрание Союзного государства, сообщили в Госдуме. Теперь страны должны скорректировать внутренние правила, чтобы механизм заработал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Единый полис ОСАГО может стать заменой «Зеленой карты» для поездок в Белоруссию, говорят участники рынка. С 1 июля международные полисы, выданные в России, перестанут работать еще и в Турции, Азербайджане и Молдавии. А с 1 июня их не принимают в странах ЕС. Впрочем, со следующего года в продаже появится новый тип международных страховок, сообщил исполнительный директор бюро «Зеленая карта» Сергей Разуван:

«1 июня прекратились действия двусторонних соглашений со странами ЕС. После 1 июня Генеральная ассамблея Совета бюро приняла решение о приостановлении членства Российского союза автостраховщиков в системе с 30 июня. Вследствие этого прекращается действие всех российских "Зеленых карт" в государствах системы с 1 июля.

Помимо стран Евросоюза туда входили Белоруссия, Азербайджан, Турция, Молдавия, страны бывшей Югославии, не состоящие в ЕС. Но, к сожалению, на сегодняшний день продолжать взаимодействие согласились только Белоруссия, Азербайджан и Турция. У нас подписано соглашение с Белорусским бюро по транспортному страхованию, и в результате все карты продолжают действовать.

Ориентировочно с 1 января 2024 года мы переходим на так называемую Синюю карту — это аналогичная страховка по тем же правилам.

Еще мы заключили соглашения с бюро Турции и Азербайджана, согласно которым карты можно выдавать до 1 июля, и все они будут действовать до истечения их срока. В соглашениях также предусмотрен переход на "Синие карты" тоже ориентировочно с 1 января следующего года.

Если говорить о едином полисе ОСАГО для России и Белоруссии, речь именно о том, что, согласно модельному закону, российский водитель может, заключая национальный договор ОСАГО, оформить расширение на Белоруссию. Никакие дополнительные страховки ему не понадобятся. Тем, кто совершает какие-то разовые поездки, по-прежнему будут доступны короткие "Зеленые" и "Синие" карты».

Несмотря на то, что Евросоюз уже перестал принимать «Зеленые карты», выданные в России, застраховать ответственность автомобилисты все же могут. Единственный легальный способ — купить полис сразу на границе, пояснил заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов:

«Поскольку "Зеленые карты" перестают работать, остается единственная альтернатива — при пересечении границы приобрести страховой полис, который эмитирован страной, в которую въезжает автовладелец. Собственно говоря, так было раньше — до того, как появились "Зеленые карты". Очевидно, придется вспомнить хорошо забытое старое. Насколько я понимаю, это будет единый полис с действием на территории всего Евросоюза.

Что касается его цены, зависит от страны, в которую вы въезжаете. Я слышал суммы от €60 за неделю. Дальше надо смотреть, на какой срок вы покупаете: на неделю, на месяц и так далее. Чем дольше пребывание, тем относительно дешевле полис, если пересчитывать его стоимость на день пребывания».

В Российском союзе автостраховщиков сообщили, что точки продажи страховых полисов для автомобилистов есть на границе с Финляндией, Эстонией, Латвией и Литвой. По данным организации, в прошлом году, до вступления в силу ограничений, россияне оформили 750 тыс. «Зеленых карт».

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Владислав Викторов