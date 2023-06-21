Концерн «АвтоВАЗ» закрыл сделку по покупке «РН-Банка» альянса Renault-Nissan. Банк купили у Barn B.V., сумма сделки не приводится.

«В июне 2023 года АО "АвтоВАЗ" закрыл сделку по приобретению 100%акций РН-Банка у BARN B.V. Детали сделки не подлежат разглашению»,— сообщили в компании (цитата по «РИА Новости»).

Nissan объявил об уходе с российского рынка в октябре 2022 года. Минпромторг объявил, что его ФГУП получит 100% активов Nissan в России, в том числе завод в Санкт-Петербурге. В январе стало известно, что АвтоВАЗ получит российские активы Nissan. Сделку закрыли в феврале. АвтоВАЗ планировал за год выпустить на бывшем заводе Nissan до 10 тыс. машин.

Подробности — в материале «Ъ-СПб» «АвтоВАЗ приедет до конца зимы».

Лаура Кеффер