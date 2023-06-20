Импорт машин разгоняется на дефиците

Импорт новых автомобилей в РФ продолжает активно расти на фоне ограниченного предложения машин на рынке. Так, за январь—май общий ввоз новых легковых машин вырос в 4,8 раза по сравнению с таким же периодом докризисного 2021 года. Поставки из Китая в денежном выражении бьют рекорды, достигая почти $1 млрд в месяц. Аналитики указывают, что импорт при текущем уровне спроса и курсе рубля останется стабильным, к тому же его подогревают обсуждения повышения утильсбора. При этом, отмечают они, резкий скачок импорта вызван длительным отсутствием локальных предложений в массовом сегменте — в том числе Lada Vesta.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Импорт новых легковых автомобилей в РФ по итогам пяти месяцев оказался в 4,8 раза выше, чем в докризисном 2021 году, составив 171,5 тыс. машин, следует из сравнения данных «Автостата» и ФТС. По сравнению с январем—маем 2022 года ввоз растет в 2,7 раза, подсчитывал «Автостат». В месячной динамике импорта заметно влияние курса: так, в апреле по сравнению с мартом ввоз сократился на 9,1%, до 33,8 тыс. штук, а в мае, наоборот, вырос сразу на 51,1% к предыдущему месяцу, до 51,2 тыс. штук. Дилеры указывали, что поставки замедлялись в апреле на фоне ослабления рубля.

Основная доля импорта (70,5%) пришлась на автомобили из Китая. Всего за пять месяцев поставки достигли 120,9 тыс. легковых автомобилей, следует из данных «Автостата».

Врио главы ФТС Руслан Давыдов указывал 20 июня, что поставки автомобилей из Китая за январь—май выросли практически втрое, не уточнив, идет ли речь о денежном или объемном выражении. «Почти в три раза вырос импорт китайских легковых автомобилей, очень серьезный рост по специальной технике и грузовикам. Я думаю, европейцы сами себе в ногу стреляют, сами себе отрезали рынок в 200 млн человек»,— сказал чиновник в интервью «РИА Новости».

Доля китайских марок в продажах новых легковых машин по итогам мая составила 46% (около 33,2 тыс.) против 17% годом ранее, оценил «Автостат». Отметим, сюда входит в том числе производство Haval в РФ. Доля европейских марок сократилась с 20% до 5%, корейских — с 25% до 8%, японских — с 12% до 6%. Официально иностранные автоконцерны не поставляют в Россию машины из ЕС, Кореи и Японии. В результате в РФ сформировался дефицит предложения в сегменте автомобилей до 2 млн руб., поскольку после ухода иностранцев такие модели предлагала только отечественная Lada — причем до июня только версии Granta и Niva. Марки из Китая традиционно поставляли в РФ только кроссоверы и лишь в последние месяцы стали предлагать и седаны. Фактически в течение года в РФ не было аналогов, например, Hyundai Solaris, Kia Rio, VW Polo и Skoda Rapid, но предложение в сегменте кроссоверов постепенно насыщалось за счет марок из КНР.

Если бы Lada Vesta производилась в течение всего этого срока, то ее продажи были бы высокими, отмечает Сергей Удалов из «Автостата»: «И возможно, не пришлось бы говорить об экспансии брендов из Китая, поскольку те и так зашли в сегмент с большим опозданием — например, BAIC, Kaiyi».

Машины прекративших поставки брендов ввозятся в РФ в обход официальных каналов — через так называемый параллельный импорт. Его доля в продажах, как писал “Ъ” 6 июня, с начала года росла и в последние месяцы составляла 12–14% от месячных продаж в 72,2–75,6 тыс. штук. То есть речь идет примерно о 9,6 тыс. машин ежемесячно, и основная их часть поставляется именно из Китая.

По данным таможенной статистики КНР, в денежном выражении экспорт легковых машин в РФ в январе—мае вырос в 5,2 раза, до $3,6 млрд. Причем в апреле отгрузки в РФ приблизились к $1 млрд, составив $976,9 млн — пока это рекордный месячный объем в 2023 году. Но в мае отгрузки оказались почти на 17,2% ниже ($809,4 млн), вероятно, именно из-за динамики курса.

С начала года в деньгах экспорт готовых автомобилей из Китая выше, чем во все предыдущие периоды — ранее он максимально достигал $227,8 млн в январе 2022 года.

В этом году минимальный объем фиксировался в январе — $397,4 млн.

Сейчас курс доллара и юаня снова идет вверх, но это пока не катастрофично для импорта, считает Сергей Удалов. «Такой рост уже происходил, и скорее, пока речь идет о том, что маржинальность продаж будет сокращаться. Если курс дальше не пойдет вверх, то импорт останется на таких же уровнях»,— говорит он. Эксперт поясняет, что цена на автомобили сейчас определяется конъюнктурой рынка, в том числе ограниченным до сих пор предложением при наличии спроса, а не себестоимостью, и резерв маржи еще есть. Сейчас Минпромторг по просьбе АвтоВАЗа вновь обсуждает повышение утильсбора. На этом фоне может произойти всплеск импорта, продолжает аналитик, поскольку есть «боязнь ухудшения условий при понимании, что спрос на автомобили есть».

Ольга Никитина