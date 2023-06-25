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Коммерсантъ FM
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Власти Липецкой области пообещали к вечеру 26 июня восстановить поврежденные из-за военной техники дороги

В администрации Липецкой области сообщили о «точечных» повреждениях дорожного полотна в регионе из-за движения военной техники во время мятежа ЧВК «Вагнер». Восстановить разрушенное дорожное покрытие власти региона обещают к вечеру 26 июня.

«Асфальтовое покрытие дорог, поврежденное в субботу, будет полностью восстановлено в Липецкой области до конца дня понедельника. Разрушения являются точечными»,— сообщили ТАСС в пресс-службе липецкого губернатора Игоря Артамонова.

Региональные власти уточнили, что на данный момент движение транспорта по всем региональным участкам дорог в Липецкой области возобновлено в полном объеме. В администрации области добавили, что «военные подразделения покинули территорию и возвращаются на свои исходные позиции».

Вчера, 24 июня, власти отменили все автобусные рейсы из Липецка и области в Воронежскую область, а также проходящие через нее. В регионе также была перекрыта федеральная трасса М-4 «Дон». Часть дорог намеренно разрушили.

Это произошло после того, как как основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Ситуацию урегулировали вечером 24 июня. Бойцы компании освободили объекты в Ростове-на-Дону и ушли в полевые лагеря. Евгений Пригожин должен отправиться в Белоруссию. Российские власти обязались прекратить уголовное дело в отношении Евгения Пригожина и не преследовать участников мятежа.

Александр Кислов

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