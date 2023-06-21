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Коммерсантъ FM
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Продажи автомобилей в Европе выросли в мае на 18,5%

Продажи автомобилей в ЕС растут десятый месяц подряд. По данным Европейской ассоциации автомобильных производителей (ACEA), в мае они увеличились на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Всего за прошлый месяц в странах Евросоюза было продано почти 939 тыс. новых автомобилей, а в ЕС, Великобритании, Норвегии и Исландии — 1,12 млн (18,2%).

В мае продажи выросли во всех крупнейших европейских странах. Самый значительный прирост отмечен в Италии (23,1%), Германии (19,1%), Великобритании (16,7%) и Франции (14,8%).

Доля электромобилей в общих продажах в ЕС увеличилась с 9,6% до 13,8%. В мае их было продано почти 130 тыс., что на 70,9% больше, чем в мае прошлого года. Гибридные автомобили являются второй по популярности в ЕС категорией после автомобилей с бензиновым двигателем, на них приходится почти 25% всех проданных в мае машин. Но пока больше всего европейцы покупают все же автомобили с бензиновым двигателем, их доля составила 36,5%.

У крупнейшего европейского автопроизводителя Volkswagen Group продажи выросли на 19,5% по сравнению с маем прошлого года. Компания продала более 243 тыс. автомобилей, больше всего — под своим основным брендом. У второго по величине производителя в Европе — корпорации Stellantis продажи в мае упали на 0,2%, было продано чуть более 170 тыс. автомобилей. У Renault Group продажи взлетели на 35,9%, компания продала более 104 тыс. машин.

Алена Миклашевская

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