На трассе М-4 «Дон» закрыто движение с 464 по 777 км

Движение по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области закрыто с 464 по 777 км, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Он призвал жителей воздержаться от поездок и по дорогам регионального и местного значения.

«Поручил оперативно помогать всем автомобилистам при возникновении пробок из-за перекрытия движения по трассе М-4 "Дон" в Воронежской области. Сотрудники профильных ведомств, администрации муниципалитетов и волонтеры оперативно доставят людям воду и все необходимое»,— написал господин Гусев в Telegram.

В Москве, Воронежской и Московской областях введен режим контртеррористической операции. В столице и Воронежской области отменили массовые мероприятия. Трасса М-4 на границе Липецкой и Воронежской областей перекрыта, там образовались многокилометровые пробки. В Липецкой области жителям рекомендовано отказаться от поездок на юг.

Ограничения в регионах стали вводить после того, как вчера, 23 июня, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». ФСБ возбудила уголовное дело. Утром господин Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль все военные объекты Ростова-на-Дону. В ближайшее время ожидается обращение президента Владимира Путина.

Лаура Кеффер