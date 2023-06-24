Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На трассе М-4 «Дон» закрыто движение с 464 по 777 км

Движение по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области закрыто с 464 по 777 км, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Он призвал жителей воздержаться от поездок и по дорогам регионального и местного значения.

«Поручил оперативно помогать всем автомобилистам при возникновении пробок из-за перекрытия движения по трассе М-4 "Дон" в Воронежской области. Сотрудники профильных ведомств, администрации муниципалитетов и волонтеры оперативно доставят людям воду и все необходимое»,— написал господин Гусев в Telegram.

В Москве, Воронежской и Московской областях введен режим контртеррористической операции. В столице и Воронежской области отменили массовые мероприятия. Трасса М-4 на границе Липецкой и Воронежской областей перекрыта, там образовались многокилометровые пробки. В Липецкой области жителям рекомендовано отказаться от поездок на юг.

Ограничения в регионах стали вводить после того, как вчера, 23 июня, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». ФСБ возбудила уголовное дело. Утром господин Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль все военные объекты Ростова-на-Дону. В ближайшее время ожидается обращение президента Владимира Путина.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...