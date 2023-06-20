Литва ужесточит правила транзита товаров через Россию и Белоруссию

Таможня Литвы решила ужесточить порядок грузового транзита товаров через территорию России и Белоруссии. Ограничения вступят в силу в начале июля и коснутся 57 групп товаров, сообщается на сайте литовского таможенного департамента.

Под ужесточение транзита попадет продукция, которая используется «в военных целях или для увеличения мощностей российской промышленности».

Обязательным станет указание в таможенной декларации подтверждения, что производитель товаров знает продавца и покупателя в третьей стране.

Также требуется подтвердить, что товары будут перевозиться транзитом через Белоруссию или РФ и не будут перепроданы в этих странах.

Производитель также должен знать, кто конечный потребитель товара в третьей стране.

Декларации производителя необходимо будет предоставлять с 3 июля при декларировании товаров на экспорт и реэкспорт, а с 17 июля — и на таможнях, действующих в пунктах пограничного контроля.

С 5 июня таможенный департамент Литвы уже применяет более строгие проверки для предотвращения возможного обхода санкций и ввоза товаров в Россию — перевозчики должны представить подтверждающие это документы. Однако в ведомстве обеспокоены, что, несмотря на ограничения, «происходит параллельный импорт некоторых товаров в Россию и Беларусь».

18 июня 2022 года Литва остановила железнодорожный и автомобильный транзит в Калининградскую область санкционных товаров. Через месяц Еврокомиссия разрешила поставки по лимитам некоторых позиций в Калининградскую область. С 1 сентября литовские банки отказались принимать оплату за транзит в Калининград по Литовским железным дорогам. Автомобильный транзит остается под запретом.

Александр Кислов