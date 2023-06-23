На Украине в список «спонсоров войны» попала китайская Geely

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список «международных спонсоров войны» китайскую автомобильную компанию Zhejiang Geely Holding Group, которая владеет брендом Geely Auto. Китайская компания продолжает платить налоги в бюджет России, активно поддерживая ее экономику, объясняет свое решение НАПК, отметив, что заявлений компании с осуждением вооруженного конфликта не было.

«Пока большинство производителей автомобилей из Европы, Японии и Кореи прекращают продажи на российском рынке... китайская компания Geely продолжает платить налоги в бюджет России»,— говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Компания продолжает представлять и продавать новые модели авто своей марки в России. По состоянию на май 2023 года сеть официальных дилеров Geely представлена в 89 российских городах и насчитывает 157 дилерских центров, сообщает НАПК.

«Продажи автомобилей под маркой Geely в России за первые три месяца 2023 года выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом, с 5543 до 12 673 единиц»,— говорится в сообщении.

По итогам прошлого года китайские автомобили подорожали на 30–50%. По состоянию на конец первого квартала 2023 года в России наблюдается повышенный спрос на китайские машины. По ряду моделей брендов Omoda, Geely и Haval был дефицит.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Trade-in повернул на Китай».

Мария Федотова