Все перекрытые из-за мятежа дороги вновь открыты

На трассах сняты все ограничения, которые вводились из-за вооруженного мятежа частной военной компании «Вагнер». Об этом пресс-служба Росавтодора сообщила ТАСС.

Ограничения на разных дорогах вводились из-за действий частной военной компании «Вагнер», которая пошла «маршем справедливости» на Москву. Российские власти охарактеризовали их действия как вооруженный мятеж. Движение автотранспорта было ограничено в Ростовской, Липецкой, Воронежской, Тульской, Московской областях и других регионах. В Липецкой области некоторые дороги намеренно повредили экскаваторами. Сейчас их восстанавливают.

Режим контртеррористической операции был введен в Москве, Московской и Воронежской областях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что его в ближайшее время отменят.

Ближе к ночи 24 июня ситуацию вокруг ЧВК «Вагнер» удалось урегулировать. Российские власти обязались прекратить уголовное дело в отношении Евгения Пригожина и не преследовать участников мятежа. Предприниматель отправится в Белоруссию. Бойцы ЧВК «Вагнер» должны уйти в полевые лагеря.

Подробнее об ограничениях в регионах — в материале «Ъ» «Режим КТО пока не привел к ажиотажу покупателей».

Леонид Уварчев