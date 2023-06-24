Транзитный проезд на трассе М-4 в Тульской области приостановлен

С вечера 23 июня в Тульской области усилены меры безопасности, проводятся антитеррористические мероприятия. Региональное правительство сообщило о временном ограничении транзитного проезда со стороны Московской и Липецкой областей на трассе М-4 «Дон». О текущей обстановке докладывают губернатору Тульской области Алексею Дюмину.

«На дорогах введен дополнительный контроль. Автомобилистам просьба воздержаться от поездок на личном транспорте по трассе М-4 "Дон". В обоих направлениях (со стороны Московской и Липецкой областей) транзитный проезд временно ограничен. В случае острой необходимости следует искать объездные пути»,— говорится в Telegram-канале областного правительства.

Меры безопасности в регионах России усиливаются с позднего вечера 23 июня, после публичных обвинений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в обстреле позиций компании со стороны Минобороны. К утру 24 июня он заявил о контроле военных объектов Ростова-на-Дону.

24 июня трасса М-4 на границе Липецкой и Воронежской областей была перекрыта. В Воронежской области рекомендовали не передвигаться по трассе из-за движения военной техники. Ростовские власти сообщали, что на М-4 образовались многокилометровые пробки.

Лусине Баласян