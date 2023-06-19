Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Крыму взорвался джип с чиновниками из Запорожской области

Под Симферополем внедорожник врезался в дорожное ограждение и загорелся после взрыва газового оборудования, сообщили «Ъ» в управлении МВД по Крыму. По данным источника «Ъ», в машине находились помощник вице-премьера Запорожской области по экономическому развитию Владимир Епифанов, а также его секретарь и охранник.

По данным правоохранителей, ДТП произошло рано утром на Евпаторийском шоссе. «Водитель Toyota Land Cruiser не справился с управлением и врезался в дорожное заграждение, после чего в автомобиле взорвался газовый баллон. Три пассажира с сильными ожогами были госпитализированы в больницу»,— уточнили в МВД.

Прокуратура Крыма проводит проверку по факту происшествия.

Напомним, Владимир Епифанов является главой запорожского областного отделения объединения «Опора России» и выдвигается кандидатом в депутаты от «Единой России».

Александр Дремлюгин, Симферополь

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...