В Крыму взорвался джип с чиновниками из Запорожской области

Под Симферополем внедорожник врезался в дорожное ограждение и загорелся после взрыва газового оборудования, сообщили «Ъ» в управлении МВД по Крыму. По данным источника «Ъ», в машине находились помощник вице-премьера Запорожской области по экономическому развитию Владимир Епифанов, а также его секретарь и охранник.

По данным правоохранителей, ДТП произошло рано утром на Евпаторийском шоссе. «Водитель Toyota Land Cruiser не справился с управлением и врезался в дорожное заграждение, после чего в автомобиле взорвался газовый баллон. Три пассажира с сильными ожогами были госпитализированы в больницу»,— уточнили в МВД.

Прокуратура Крыма проводит проверку по факту происшествия.

Напомним, Владимир Епифанов является главой запорожского областного отделения объединения «Опора России» и выдвигается кандидатом в депутаты от «Единой России».

Александр Дремлюгин, Симферополь