Мэр Ростова-на-Дону: техника ЧВК «Вагнер» повредила более 10 тыс. квадратных метров дорожного полотна

Мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что техника ЧВК «Вагнер» повредила более 10 тыс. квадратных метров дорожного полотна. На ремонт дорог, по его словам, уйдет два дня.

«После того, как группа ЧВК "Вагнер" покинула город, на место вышли дорожные службы. Специалисты провели обследование дорог, по которым пролегал путь военной техники. По предварительным данным, повреждено более 10 тыс. кв. м. дорожного полотна. Больше всего пострадал пр. Буденновский»,— сообщил господин Логвиненко в своем Telegram-канале.

По словам главы города, дорожные рабочие уже приступили к устранению всех повреждений, работы планируется завершить в течение двух дней.

Новость дополняется.