Парад Победы, природные пожары и возобновление полетов в Грузию

По букве закона

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве граждан на военные сборы.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Грузией и отмене виз для ее граждан в РФ.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о реализации с 2023 по 2026 учебный год пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования.

В нескольких регионах России введен режим ЧС из-за природных пожаров.

Завершилось двухлетнее председательство РФ в Арктическом совете.

Апелляционный трибунал МПК отменил отстранение Паралимпийского комитета России в организации.

Бывший замдиректора ФСИН Валерий Максименко разжалован и осужден на девятилетний срок за коррупцию.

Суд в Нижегородской области арестовал Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина.

Суд в США признал бывшего президента Дональда Трампа виновным по делу о попытке изнасилования журналистки Джин Кэрролл.

Пакистан охватили массовые беспорядки после ареста главного оппозиционера страны, экс-премьера Имрана Хана. Позже он был освобожден верховным судом под залог.

Цитаты недели

«Против нашей Родины вновь развязана настоящая война, но мы дали отпор международному терроризму» (президент РФ Владимир Путин на параде Победы).

«Мы не ведем войну. Вести войну — это совсем другое дело, это полное уничтожение инфраструктуры, это полное уничтожение городов» (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ATV).

«Мы можем начать наступать и добиться успехов. Однако так мы потеряем много людей. Я считаю это неприемлемым. Поэтому нам нужно подождать» (президент Украины Владимир Зеленский о контрнаступлении).

«Теперь, когда Китай вступил в переговоры, все встанет на свои места» (бывший госсекретарь США Генри Киссинджер ожидает начала переговоров по Украине до конца года).

«Очередная российская провокация!» (президент Грузии Саломе Зурабишвили об отмене РФ визового режима для грузин).

«Это, конечно, с гуманитарной точки зрения является положительным решением» (премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили об отмене РФ визового режима для грузин).

Цифры недели

США объявили о выделении Украине новой военной помощи на $1,2 млрд.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о росте числа убийств, совершенных мигрантами, на 18% за год.

Из реестра Минцифры могут исключить более 2 тыс. IT-компаний.

Банк России прогнозирует динамику ВВП во II квартале 2023 года в 4,2% роста год к году после спада на 2,3% в I квартале.

Нефтегазовые доходы РФ снизились за январь—апрель на 52% год к году.

Reuters: РФ предоставила Турции отсрочку по оплате газа на $600 млн.

Запрет на поставки сырой нефти из РФ обходится польской PKN Orlen в $27 млн ежедневно.

FT: санкционные товары на сумму $1 млрд пропали при транзите через РФ.

Инвестиции китайских компаний за рубежом упали до €111 млрд — это худший показатель с 2014 года.

По итогам апреля 2023 года объем выданных автокредитов оказался рекордным за десять лет — почти 110 млрд руб.

В апреле в 2,8 раза год к году вырос спрос компаний на строителей, инженеров и другие рабочие специальности в сфере дорожной инфраструктуры.

Крупнейший российский производитель серебра Polymetal по итогам первого квартала 2023 года увеличил реализацию серебра на 48%, до 6,4 млн унций.

К концу 2030 года в эксплуатации может остаться только 28 «старых» «Суперджетов» из более чем 150.

Потребление стали в РФ в первом квартале 2023 года упало на 3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Инициативы недели

ЕС предложил в рамках 11-го пакета санкций остановить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в ФРГ и Польшу.

ЕС рассматривает возможность введения санкций против китайских компаний за поставки в РФ.

Президент США Джо Байден по итогам переговоров с лидерами Конгресса заявил о готовности обсуждать сокращение расходов.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о разработке законопроекта, который обяжет цифровые платформы удалять запрещенный контент.

Отставки и назначения

Президент РФ Владимир Путин назначил заместителя главы МИДа Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении вопроса о денонсации ДОВСЕ.

Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже добровольно вышел из предвыборной гонки.

Гендиректором Twitter стала экс-глава отдела рекламы NBC Universal Линда Яккарино.

Сделки недели

Ирландский лоукостер Ryanair подписал рекордный контракт на поставку 150 самолетов Boeing 737 Max 10.