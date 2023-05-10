Байден готов обсуждать с Конгрессом сокращение расходов, «но не под угрозой дефолта»

Президент США Джо Байден по итогам переговоров с лидерами Конгресса заявил о готовности обсуждать сокращение расходов. Он не исключил краткосрочного повышения потолка госдолга. По мнению американского лидера, дефолт стал бы разрушительным для страны.

Господин Байден назвал встречу с лидерами Конгресса продуктивной, хотя спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти ранее заявил об отсутствии подвижек после переговоров. «Я сказал лидерам Конгресса, что готов начать отдельную дискуссию о моем бюджете, приоритетах в расходах, но не под угрозой дефолта»,— сказал господин Байден журналистам (цитата по Associated Press).

Президент США абсолютно уверен, что страна сможет предотвратить дефолт. По его мнению, невыполнение обязательств Америкой — «не вариант».

Джо Байден не намерен отказываться от участия в саммите G7 в Японии 19–21 мая на фоне проблем в США. Однако он отметил, что предотвращение дефолта — это самый важный вопрос, который стоит на повестке.

Министр финансов Джанет Йеллен ранее сообщила Конгрессу, что США могут объявить дефолт по своему долгу уже 1 июня, если законодатели не повысят ограничение в размере $31,4 трлн на заимствования. Многие республиканцы выступают против повышения уровня госдолга без проведения бюджетных реформ.

Леонид Уварчев