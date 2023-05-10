Пакистан тяжело имранен

Пакистан охватили массовые беспорядки после задержания главного оппозиционера страны, экс-премьера Имрана Хана. Лидера партии «Движение за справедливость» (ДЗС), находившегося у власти до скандальной отставки год назад, взяли под стражу в здании Высокого суда Исламабада в ходе рассмотрения «дела о 50 миллиардах» — инкриминируемой ему растрате бюджетных средств. Сыграв на обострение в затяжном противостоянии с харизматичным оппозиционером, который ранее уже стал фигурантом нескольких уголовных дел, власти подтолкнули его сторонников к акциям неповиновения. Их конечной целью объявлено освобождение Имрана Хана и его возвращение во власть.

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Фото: Akhtar Soomro , Reuters Карачи. 9 мая

Фото: Akhtar Soomro , Reuters

События в более чем 230-миллионном Пакистане — одном из самых влиятельных и наиболее нестабильных государств региона, грозят пережившей несколько переворотов и политических убийств ядерной державе новым потрясением. На поступающих из Пакистана видеокадрах, попавших в топы мировых новостей, видно, как многотысячные толпы в Исламабаде, Равалпинди, Карачи, Пешаваре, Лахоре, Харипуре, Абботтабаде, Сиалкоте, Фейсалабаде громят и поджигают правительственные учреждения и резиденции высокопоставленных чиновников, штурмуют военные базы и ведут уличные бои с полицией, применяющей против демонстрантов слезоточивый газ.

По сообщению газеты Dawn, в ходе беспорядков в Пешаваре четыре человека погибли, десятки получили ранения. В этом городе нападению подвергся офис «Радио Пакистана» — толпа подожгла мебель и напала на сотрудников государственного СМИ. Наибольшее же число задержаний — более 1 тыс. человек — зафиксировано в провинции Пенджаб.

На улицах городов появились танки — на помощь полиции, пытавшейся взять ситуацию под контроль, поспешила армия.

Полная картина противостояния в Пакистане остается неясной в связи с тем, что с вечера вторника доступ к мобильной широкополосной связи приостановлен по распоряжению МВД. Кроме того, по сообщению международной службы мониторинга интернета NetBlocks, жители Пакистана столкнулись со сбоями в работе и отключением интернет-ресурсов: сервиса микроблогов Twitter, видеохостинга YouTube, а также Facebook и Instagram (обе соцсети принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Впрочем, несмотря на проблемы с получением информации, очевидно: по своему размаху и ожесточенности акции протеста — самые масштабные за время правления действующего премьер-министра Шехбаза Шарифа, пришедшего к власти в апреле 2022 года после скандального отстранения от власти Имрана Хана. Господин Хан тогда, напомним, обвинил своих оппонентов в заговоре под руководством США, причиной которого он назвал свою независимую внешнюю политику.

Во вторник Имран Хан, в течение всего последнего года не прекращавший борьбу с новыми властями, был взят под стражу в здании Высокого суда Исламабада. После этого остававшееся на свободе руководство возглавляемой им партии «Движение за справедливость» и призвало сторонников политика выйти на улицы.

«Пришло ваше время, народ Пакистана. Хан всегда стоял за вас, теперь пришло время встать за него»,— говорится в обращении, размещенном в официальном аккаунте «Движения за справедливость» в Twitter.

Запись сопровождается хештегом #ReleaseImranKhan («освободите Имрана Хана») и фотографией с места его ареста, на которой написано «Забастовка в Пакистане».

«9 мая, даст Бог, станет днем независимости Пакистана, а не ареста Имрана Хана. Люди должны прийти на Либерти Чоук в Лахоре. Там будет разъяснен план действий»,— написал во вторник в Twitter генеральный секретарь ДЗС в пакистанской провинции Пенджаб Хаммад Азхар. Напомним, что именно в Лахоре — столице самой крупной по численности населения пакистанской провинции — ранее стартовали многие антиправительственные акции под руководством Имрана Хана.

Аресту экс-премьера предшествовало его участие в состоявшемся в минувшие выходные в Исламабаде митинге оппозиции, в ходе которого он обвинил армейское руководство и Межведомственную разведку Пакистана в организации покушения на него, совершенного в ноябре прошлого года. Тогда политик получил огнестрельные ранения в бедро в ходе уличного обращения к своим сторонникам, однако, залечив раны, уже в феврале этого года объявил о начале общенациональной акции Jail Bharo («Заполни тюрьмы»). Новое протестное движение должно было стать ответом на продолжающиеся аресты активистов оппозиции. Идея состояла в том, чтобы активисты ДЗС намеренно совершали мелкие правонарушения, добиваясь своего ареста. Таким радикальным способом оппозиция рассчитывала парализовать работу правоохранительных органов, переполнить тюрьмы и заставить власти пойти на уступки.

Несмотря на давнее противостояние Имрана Хана с властями, его арест в Высоком суде Исламабада стал неожиданностью — ранее на столь радикальный шаг власти не решались.

Экс-премьер прибыл в суд во вторник, чтобы внести залог по ряду возбужденных против него ранее уголовных дел.

Однако Высокий суд Исламабада признал законным его задержание на основании ордера, выданного Национальным бюро отчетности Пакистана 1 мая этого года. Имран Хан и его супруга обвиняются по делу о коррупции и использовании семейного фонда «Аль-Кадир траст» для хищения 50 млрд пакистанских рупий (около $175 млн) из государственного бюджета в ходе создания «Университета Аль-Кадир».

По информации газеты Dawn, ссылающейся на источники в Национальном бюро отчетности (экономическая разведка), Имран Хан будет находиться под стражей восемь дней, однако этот срок по решению суда может быть продлен. После этого, как ожидается, политику будет предъявлено официальное обвинение, которое позволит не выпускать его на свободу по истечении срока предварительного заключения.

Напомним, что ранее Имран Хан стал фигурантом целого ряда уголовных дел, касающихся обвинений в терроризме, незаконном финансировании, покушении на убийство и продаже подарков иностранных лидеров, полученных им во время пребывания на посту премьера. На трех судах, которые проводились в одном комплексе зданий, Имран Хан появлялся лично и до последнего времени избегал ареста, внося залог. Суд по делу о продаже подарков находится в другом здании, в получасе езды от других судов, и это позволило защите просить суд освободить своего подопечного от участия в слушаниях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Имран Хан

Фото: Imran Khan via Twitter, Reuters Имран Хан

Фото: Imran Khan via Twitter, Reuters

Самые серьезные обвинения в нарушении закона о борьбе с терроризмом от 1997 года, грозящие ему многолетним тюремным сроком, были предъявлены Имрану Хану еще в августе прошлого года. Основанием для этого стало его выступление на митинге оппозиции в Исламабаде. Обращаясь к своим противникам — высшим должностным лицам полиции, судьям и политическим оппонентам,— опальный экс-премьер тогда пригрозил им общенациональными акциями протеста, предупредив: «Будьте готовы, мы примем меры против вас». Эти слова были расценены как призыв к антиправительственным выступлениям. Теперь, спустя десять месяцев, стороны противостояния в Пакистане, похоже, вступают в решающую битву за власть, несмотря на апелляцию к закону, превращающуюся для них в борьбу без правил.

Решимость властей среди прочего подтвердили аресты, которые были произведены в среду. Как сообщил телеканал Geo, за подстрекательство и организацию протестов был арестован (пока на 15 дней) вице-председатель «Движения за справедливость», экс-глава МИД Пакистана Шах Махмуд Куреши. Арест произошел через несколько часов после того, как полиция задержала генерального секретаря партии Асада Умара.

Сергей Строкань