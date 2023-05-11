Сталь сжимается под давлением

Потребление стали в России в первом квартале упало на 3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, говорится в обзоре «Северстали». Наибольшее падение потребления наблюдается в машиностроении, по которому бьет уход иностранных производителей автомобилей. Также существенно снизил закупки труб «Газпром» на фоне падения экспорта газа. Кроме внутреннего рынка, снижение наблюдается как в производстве стали, так и в экспорте. Однако аналитики ожидают падения потребления в однозначных цифрах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Потребление стали в России по итогам первого квартала упало на 3% год к году, до 11,15 млн тонн, но продемонстрировало прирост на 6% к четвертому кварталу 2022 года, говорится в обзоре «Северстали» (.pdf).

Основными потребителями стали в России являются строительство, машиностроение и ТЭК. Наибольшее падение потребления наблюдается в машиностроении — на 11%, до 1,1 млн тонн.

Причинами снижения являются уход иностранных компаний с рынка РФ, прежде всего автопроизводителей, и проблемы с обеспечением комплектующими.

В ТЭКе снижение составило 9% к аналогичному периоду прошлого года из-за снижения потребности в трубах большого диаметра (ТБД) нефтегазового сектора. «Отсутствие определенности в дальнейшем развитии газотранспортной системы и снижение добычи углеводородов не позволяют дать однозначный прогноз по потреблению в этом сегменте»,— отмечается в обзоре металлургической компании. Основным потребителем ТБД традиционно является «Газпром», который из-за конфликта на Украине потерял более 70% своего основного экспортного рынка в Европе. Хотя у компании есть планы по строительству газопроводов в Китай, контракты на поставку газа пока не подписаны.

Просадка потребления в строительном сегменте составила 1%, до 8,75 млн тонн, из-за замедления темпов массового жилого строительства и стагнации в нежилом строительстве. Однако при этом продолжается плановая реализация инфраструктурных проектов, торговые и трубные предприятия активно пополняют складские запасы в ожидании роста сезонного спроса. «В настоящий момент мы отмечаем негативные тенденции в массовом жилом строительстве: доля непроданного жилья в объемах стройки достигла исторического максимума за последние несколько лет параллельно с сокращением объема выданных кредитов»,— комментирует директор по маркетингу «Северстали» Дмитрий Максимов. По его словам, основными драйверами металлопотребления в строительной отрасли остаются государственная поддержка инфраструктурных проектов, стабильный интерес к складской недвижимости и спрос на индивидуальное жилое строительство. В компании также ожидают восстановления в сегменте машиностроения на фоне развития легкового автопрома, спроса на грузовые автомобили в связи с реализацией инфраструктурных проектов, а также растущей потребности в вагонах.

В первом квартале 2023 года на российском рынке металлопроката, в частности, металлоконструкций, продолжалось снижение, подтвердил "Ъ" представитель Evraz. «Но на фоне начала строительного сезона рынок оживает, и на горизонте пяти месяцев мы уже видим рост к аналогичному периоду прошлого года. Количество активных проектов в сегменте промышленного строительства сейчас на высоком уровне»,— рассказали в компании. В других крупных металлургических компаниях не предоставили комментариев.

По данным Росстата, производство проката в январе—марте составило 15,7 млн тонн, снизившись на 3,5% к первому кварталу 2022 года.

Международные перевозки черных металлов упали в январе—апреле на 12,4%, до 10,3 млн тонн, в том числе через порты — на 20,9%, до 6,5 млн тонн, приводил данные ОАО РЖД «Интерфакс». При этом внутренние перевозки черных металлов составили 18,5 млн тонн, что на 4,8% выше показателя января—апреля прошлого года.

Всемирная ассоциация стали (World Steel Association) прогнозирует падение потребления в России по итогам года на 5%, до 39,6 млн тонн против 41,7 млн тонн в 2022 году. В 2023 году ожидается незначительное снижение внутреннего спроса на сталь, говорится в обзоре SberCIB «Стратегия 2023. Меньше неизвестных». Однако уже в 2024 году аналитики прогнозируют рост потребления на фоне масштабных инфраструктурных и энергетических проектов.

Евгений Зайнуллин