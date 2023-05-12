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Экс-премьера Пакистана Имрана Хана освободили на две недели под залог

Верховный суд Исламбада постановил освободить бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана под залог, сообщает DawnNewsTV. Накануне, 11 мая, Верховный суд признал незаконным арест политика, спровоцировавший массовые протесты в стране.

Фото: Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES, Reuters

Фото: Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES, Reuters

По решению коллегии судей, Имрана Хана освободят под залог на две недели, до 26 мая. Суд также запретил арестовывать его по любому делу, зарегистрированному с 9 по 17 мая.

Имран Хан занимал должность премьер-министра Пакистана с 2018-го по 2022 год. В апреле прошлого года ему вынесли вотум недоверия. В октябре господина Хана отстранили от выборов и лишили права занимать правительственные должности в течение пяти лет.

9 мая Имран Хан был задержан полицией. Он и его супруга обвиняются по делу о коррупции и использовании семейного фонда «Аль-Кадир траст» для хищения 50 млрд пакистанских рупий (около $175 млн) из государственного бюджета в ходе создания «Университета Аль-Кадир».

На следующий день, 10 мая, Верховный суд Исламабада арестовал господина Хана на восемь дней. После этого в Пакистане начались массовые протесты. По данным портала Dawn, в результате протестов в разных областях страны были задержаны более 1 тыс. человек. 11 мая суд Пакистана признал незаконным арест политика и постановил немедленно освободить его из-под стражи.

Подробнее — в материале «Пакистан тяжело имранен».

Милена Костерева

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