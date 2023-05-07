Запрет на поставки сырой нефти из России обходится польской PKN Orlen в $27 млн ежедневно

Запрет на поставки сырой нефти из России обходится крупнейшей польской нефтеперерабатывающей компании PKN Orlen приблизительно в $27 млн ежедневно, сообщил Financial Times (FT) исполнительный директор концерна Даниэль Обайтек. Он добавил, что компания по-прежнему использует нефть, которая поступает по нефтепроводу «Дружба», для обеспечения НПЗ в чешском Литвинове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kacper Pempel / Reuters Фото: Kacper Pempel / Reuters

«Полная замена российской нефти требует улучшения логистики поставок, над чем мы работаем с правительством Чехии»,— сказал менеджер.

Текущие потери господин Обайтек объяснил разницей в стоимости между трубопроводным российским топливом и более дорогими альтернативными источниками — она составляет около $30 за баррель.

По данным господина Обайтека, российские нефтяные компании по-прежнему «наводняют Европу нефтепродуктами», несмотря на ограничения ЕС. Конкретных доказательств нарушения санкций собеседник FT при этом не представил, отмечает издание.

Помимо этого, господин Обайтек раскритиковал немецких производителей, которые, по его мнению, вскоре намерены получить доступ к реэкспортируемой российской сырой нефти.

«Немецкой стороне следует задуматься о моральных последствиях того, что они делают… Мы очень заинтересованы в немецком рынке, особенно потому, что мы его знаем. У нас там уже 600 станций, но мы не собираемся останавливаться на достигнутом и можем предложить альтернативу диверсификации для немецкого нефтеперерабатывающего сектора»,— заявил господин Обайтек.

Ранее «Ъ» сообщал о попытках Варшавы добиться санкций против трубопровода «Дружба» (магистраль вывели из-под ограничений для обеспечения стран, не имеющих доступа к альтернативным источникам поставок), чтобы расторгнуть контракты с Россией без штрафных санкций. Не добившись желаемого, Orlen собиралась судиться с российскими поставщиками.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Варшава потребует по "Дружбе"».

Григорий Лейба