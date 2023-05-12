Генеральным директором Twitter стала экс-менеджер NBCUniversal Линда Яккарино

Владелец Twitter Илон Маск назначил генеральным директором компании Линду Яккарино. До этого госпожа Яккарино работала в NBCUniversal, в последние годы она была главой отдела глобальной рекламы и партнерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Линда Яккарино

Фото: Cindy Ord / Getty Images Линда Яккарино

Фото: Cindy Ord / Getty Images

«Линда Яккарино сосредоточится в первую очередь на бизнес-операциях, а я сосредоточусь на дизайне продукта и новых технологиях. С нетерпением жду начала совместной работы с Линдой, чтобы преобразовать эту платформу в X, универсальное приложение»,— написал господин Маск в Twitter.

О том, что должность руководителя соцсети вместо него займет женщина, Илон Маск сообщил накануне, 11 мая. Тогда же он отметил, что новый гендиректор приступит к работе примерно через шесть недель.

Как сообщает CNN, Линда Яккарино проработала в NBCUniversal более 11 лет. До этого она была исполнительным вице-президентом—операционным директором по рекламе, продажам, маркетингу и приобретениям в Turner Broadcasting. В NBCUniversal под началом госпожи Яккарино работали 2 тыс. человек, за годы ее руководства команда по продажам рекламы заработала $100 млрд и наладила партнерские отношения с большинством влиятельных «новых медиа», включая Twitter, Buzzfeed, Snapchat и YouTube.

Илон Маск приобрел Twitter в октябре 2022 года за $44 млрд. Тогда же он сообщил, что сделка «ускорит создание X, универсального приложения». Летом предприниматель намекал, что Twitter может стать основой для масштабной платформы («X»), которая объединит мессенджер, платежи и иной функционал.

В первые месяцы работы бизнесмен назначил себя гендиректором и уволил 80% сотрудников компании. Позднее господин Маск провел в Twitter опрос на тему того, должен ли он покинуть руководящую должность: идею поддержали свыше половины поучаствовавших пользователей. В феврале господин Маск в шутку заявил, что назначил генеральным директором компании своего пса.

Григорий Лейба