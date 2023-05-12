ЕС предложил остановить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в ФРГ и Польшу

Как сообщает Bloomberg, ЕС предложил в рамках 11-го пакета санкций официально приостановить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию и Польшу. Исключение будет сделано для Венгрии, Чехии и Словакии. Они получают нефть по южной ветке трубопровода, которая проходит через Украину.

Ранее Германия и Польша уже прекратили получать нефть по «Дружбе», поэтому, как отмечает Bloomberg, решение будет скорее символическим. При этом включение инициативы в 11-й пакет санкций потребует согласия всех членов ЕС, из-за чего решение могут изменить, так как обсуждение нового раунда ограничений еще продолжается.

После фактического прекращения поставок по северной ветке российской нефти через нее прокачивали небольшой объем нефти из Казахстана. По информации Bloomberg, в предложении ЕС прописаны исключения, которые разрешат оказывать услуги по покупке, импорту или транспортировке нефти из Казахстана и обслуживанию трубопровода Каспийского консорциума (КТК).

Суммарно в 2022 году Германия и Польша прокачивали через северную ветку 480 тыс. баррелей ежедневно, Чехия, Венгрия и Словакия по южной — до 290 тыс. баррелей. Поставки по нефтепроводу в Польшу прекратила Россия, утверждали в феврале в польской PKN Orlen. В марте канцлер Германии Олаф Шольц также заявлял о независимости страны от российской нефти. Как пишет агентство, из-за отказа от поставок по трубопроводу нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) были вынуждены разработать более сложные маршруты доставки нефти от альтернативных поставщиков. Как минимум один НПЗ под Берлином был вынужден сократить производство.

Ранее EUobserver со ссылкой на неофициальный документ Еврокомиссии сообщал, что Польша предложила Германии официально отказаться от поставок по «Дружбе» в рамках 11-го пакета санкций против России. ЕК подготовила документ после того, как страны ЕС официально представили свои предложения относительно новых санкций в отношении России. В польской PKN Orlen сообщали, что отказ от российской нефти обходится ей в $27 млн ежедневно из-за разницы в стоимости энергоносителя.

Олеся Павленко