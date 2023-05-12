Путин подписал указ о реформе высшего образования

Президент России Владимир Путин подписал указ о реализации с 2023 по 2026 учебные года пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования. Переход на трехступенчатую систему высшего образования протестируют в шести вузах: в МАИ, МИСИС, МПГУ, Балтийском федеральном университете, Петербургском горном университете, Томском госуниверситете.

Пилотный проект предусматривает два уровня высшего образования: базовое высшее и специализированное высшее, а также один уровень профессионального образования — аспирантура. На уровне специализированного высшего образования будут реализованы программы магистратуры, ординатуры и ассистентуры—стажировки.

В рамках пилотного проекта срок освоения программ будет составлять:

для базового высшего образования — от 4 до 6 лет;

для магистратуры специализированного высшего образования — от 1 до 3 лет.

Финансово обеспечить реализацию пилотного проекта поручено Минобрнауки и Минпросвещения. Университеты, которые переходят на трехступенчатую систему, должны до 30 июня разработать и утвердить образовательные стандарты по новой системе высшего образования. Также президент поручил правительству в течение двух месяцев определить порядок перераспределения контрольных цифр приема на обучение для университетов—участников проекта.

В указе подчеркивается, что на обучающихся, которые в следующих учебных годах будут осваивать программы базового и специализированного высшего образования, а также аспирантуры, распространяются все предусмотренные для студентов права и социальные гарантии.

В 2003 году Россия присоединилась к Болонской системе высшего образования и перешла на систему «бакалавриат (4 года)—магистратура (2 года)—аспирантура (не менее 3 лет). В мае 2022 года глава Минобрнауки Валерий Фальков объявил планах России выйти из Болонской системы. Основной образовательной программой было предложено сделать специалитет. В конце апреля Валерий Фальков представил «уникальную отечественную систему высшего образования».

Подробнее о новой образовательной реформе — в материале «Ъ» «Университетам придется стать гибче».

Милена Костерева