Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин подписал указ о реформе высшего образования

Президент России Владимир Путин подписал указ о реализации с 2023 по 2026 учебные года пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования. Переход на трехступенчатую систему высшего образования протестируют в шести вузах: в МАИ, МИСИС, МПГУ, Балтийском федеральном университете, Петербургском горном университете, Томском госуниверситете.

Пилотный проект предусматривает два уровня высшего образования: базовое высшее и специализированное высшее, а также один уровень профессионального образования — аспирантура. На уровне специализированного высшего образования будут реализованы программы магистратуры, ординатуры и ассистентуры—стажировки.

В рамках пилотного проекта срок освоения программ будет составлять:

  • для базового высшего образования — от 4 до 6 лет;
  • для магистратуры специализированного высшего образования — от 1 до 3 лет.

Финансово обеспечить реализацию пилотного проекта поручено Минобрнауки и Минпросвещения. Университеты, которые переходят на трехступенчатую систему, должны до 30 июня разработать и утвердить образовательные стандарты по новой системе высшего образования. Также президент поручил правительству в течение двух месяцев определить порядок перераспределения контрольных цифр приема на обучение для университетов—участников проекта.

В указе подчеркивается, что на обучающихся, которые в следующих учебных годах будут осваивать программы базового и специализированного высшего образования, а также аспирантуры, распространяются все предусмотренные для студентов права и социальные гарантии.

В 2003 году Россия присоединилась к Болонской системе высшего образования и перешла на систему «бакалавриат (4 года)—магистратура (2 года)—аспирантура (не менее 3 лет). В мае 2022 года глава Минобрнауки Валерий Фальков объявил планах России выйти из Болонской системы. Основной образовательной программой было предложено сделать специалитет. В конце апреля Валерий Фальков представил «уникальную отечественную систему высшего образования».

Подробнее о новой образовательной реформе — в материале «Ъ» «Университетам придется стать гибче».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...