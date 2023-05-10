Президент Грузии назвала неприемлемым упразднение Россией визового режима для грузин

Упразднение Россией визового режима для граждан Грузии, а также отмена запрета на прямые рейсы между странами неприемлемы из-за ситуации на Украине, считает президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она назвала решение Владимира Путина провокацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Irakli Gedenidze / Reuters Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

«Очередная российская провокация! Возобновление прямого авиасообщения и отмена визового режима с Грузией неприемлемы, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию!» — написала она в Twitter.

Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии с понедельника, 15 мая. Визу будут требовать только у грузин, которые въезжают в Россию с целью работы или учебы на срок более трех месяцев. Президент РФ также снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, который действовал с 2019 года. Российские авиакомпании планируют еженедельно выполнять 7 рейсов Москва—Тбилиси и обратно.

Лаура Кеффер