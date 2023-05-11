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Коммерсантъ FM
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Хинштейн сообщил о подготовке законопроекта, который обяжет цифровые платформы удалять запрещенный контент

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о разработке законопроекта, который обяжет онлайн-платформы модерировать содержание и удалять «все, что нарушает закон». Документ готовят вместе с Роскомнадзором. По словам господина Хинштейна, закон могут внести на рассмотрение до конца весенней сессии.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Регулярно получаю от подписчиков сообщения о появлении на "Яндекс.Музыке" откровенно русофобских и экстремистских композиций»,— написал депутат в Telegram-канале. При этом он отметил, что композиция украинской группы Never too late «Горить Москаль» была удалена с платформы. Ранее господин Хинштейн обратился в Роскомнадзор с просьбой принять меры в отношении «Яндекс Музыки» из-за этого трека.

В то же время депутат подчеркнул, что на «Яндекс.Музыке» на данный момент доступны песни еще двух украинских исполнителей, которые, по его мнению, являются «экстремистскими и русофобскими». «Конечно, все эти сигналы я немедленно пересылаю в Роскомнадзор, который и сам ведет собственный мониторинг. Еженедельно РКН в ручном режиме находит на "Яндекс Музыке" несколько десятков композиций экстремистского толка, требуя затем от платформы их блокировки»,— указал он.

По мнению Александра Хинштейна, необходимо, чтобы онлайн-платформы самостоятельно регулировали свой контент и «не допускали подобной дичи». «Но, увы. Очевидно, что по доброй воле, без жесткого законодательного регулирования "Яндекс" делать этого сам не будет»,— добавил он.

Яндекс Музыка — это сервис для поиска и прослушивания музыки и подкастов. Разместить треки и видеоклипы на платформе пользователь может через партнеров «Яндекса», в случае если он автор, управляющий правами на свои произведения или представитель музыкального лейбла. Музыка на сервисе размещается по лицензионным договорам с владельцами авторских прав.

Милена Костерева

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