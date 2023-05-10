Серебро не чернеет на складах

Polymetal в первом квартале резко увеличил продажи серебра после того, как вынужден был накапливать слитки в прошлом году из-за проблем со сбытом на фоне санкций. Европа до ввода запрета на российские драгметаллы была основным рынком сбыта российского серебра. Теперь менеджмент компании заявляет, что продает почти все добываемые металлы внутри России. Другие компании, занимающиеся серебром, пытаются организовать аффинаж руды в Казахстане, чтобы избежать дисконта при экспорте слитков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стандартные серебряные слитки пробы 999,9 на складе готовой продукции

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Стандартные серебряные слитки пробы 999,9 на складе готовой продукции

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Крупнейший российский производитель серебра и второй по размеру производитель золота Polymetal по итогам первого квартала 2023 года увеличил реализацию серебра на 48%, до 6,4 млн унций, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Производство этого металла сократилось на 13%, до 3,9 млн унций.

48 процентов составил рост продаж серебра Polymetal в первом квартале 2023 года.

Компания активно распродает накопленные запасы. В июне прошлого года Polymetal сообщал о накоплении серебряных слитков из-за отсутствия надежных каналов экспорта и возможностей сбыта на внутреннем рынке. Одновременно компания вела переговоры о поставках с международными коммерческими и промышленными структурами.

Проблемы с реализацией серебра начались после того, как ЕС в начале апреля запретил импорт российского металла. Аналогичный запрет ввела Великобритания. До санкций Европа была основным рынком сбыта серебра компании. По данным ФТС, в 2021 году Россия из европейских стран поставляла серебро в Великобританию (263 тонны) и Швейцарию (102,42 тонны), тогда Polymetal произвел 20,4 млн тройских унций серебра (634,4 тонны).

В ходе брифинга для инвесторов и аналитиков 10 мая глава Polymetal Виталий Несис заявил, что сейчас компания продает большую часть слитков на внутреннем рынке ювелирному сектору и частным инвесторам.

По его словам, дисконт к мировым ценам при таких продажах составляет менее 1%, хотя ранее в 2022 году был в несколько раз выше. Представитель компании отказался от подробных комментариев о том, какие именно потребители на внутреннем рынке столь резко увеличили закупки. В прошлом году серебро в слитках наряду с золотом стало для многих инвесторов альтернативой депозитам в долларах и евро, которые стали менее популярны из-за санкций на российские банки и финансовую инфраструктуру.

Другие производители серебра решают проблему сбыта иначе. Специализирующаяся на серебряных проектах в России Silver Bear Resources (SBR) в 2021 году продавала весь свой металл Сбербанку, говорится в годовом отчете добытчика. По итогам 2022 года список крупнейших контрагентов изменился: теперь на Сбербанк приходится 48% выручки компании, а 46% занимают компании «Трисмегист» и «Сольфер», торгующие цветными металлами или их рудами. В отчетности по РСБУ «Трисмегиста» сказано, что он экспортировал серебряную руду в Казахстан в адрес ТОО «Казцинк», который занимается переработкой руды в слитки. Металл, выпущенный «Казцинком», внесен в реестр Good Delivery Лондонской биржи драгметаллов, в отличие от российских аффинажных заводов, которые были лишены этого статуса после начала конфликта на Украине. Слитки без такого статуса покупаются с дисконтом.

Спрос на серебро растет со стороны микроэлектронной промышленности, которая оживает после ковидных лет, говорит Сергей Гришунин из НРА.

Одновременно с этим наблюдается депрессия в ценах на сырьевые товары, связанная с ожиданиями рецессии в мире на фоне проблем в банковском секторе США. По оценкам аналитика, цены на серебро уже показали заметный рост, а традиционный индикатор в виде соотношения цен на золото и серебро снизился до 75х. Обычно серебро считается недооцененным, если этот показатель выше 80х, подчеркивает Сергей Гришунин. По его мнению, на значительный прирост цен в течение ближайших шести—девяти месяцев рассчитывать не приходится.

Евгений Зайнуллин