Ryanair и Boeing подписали рекордный контракт на поставку 737 Max

Ирландский лоукостер Ryanair объявил о подписании контракта на поставку 150 самолетов Boeing 737 Max 10. При этом соглашение предусматривает опцион на поставку еще 150 самолетов этой модели.

Ryanair получит от американского производителя 228-местные 737 Max 10, которые пока еще не прошли сертификацию у регуляторов. Поставки первых 150 самолетов ожидаются в 2027−2033 годах. Эти самолеты должны заменить более старые модели Boeing, находящиеся в парке Ryanair.

Исходя из цен, указанных в каталоге Boeing, покупка 300 самолетов 737 Max 10 может обойтись покупателю в $40 млрд. Компании не стали уточнять, по какой цене эти самолеты будут проданы Ryanair. При этом в сообщении ирландского перевозчика уточняется, что это рекордный по стоимости заказ в истории компании.

Компании вели переговоры о покупке самолетов больше двух лет. Осенью 2021 года они даже были приостановлены из-за существенных разногласий сторон по закупочной цене. «С нашей точки зрения, самолеты никогда не будут слишком дешевыми, а с точки зрения Boeing — они всегда слишком дешевые»,— заявил в ходе пресс-конференции гендиректор Ryanair Майкл О’Лири. Тем не менее сторонам в итоге все же удалось достичь компромисса.

Кирилл Сарханянц