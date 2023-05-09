Китай прочно обосновался под капотом Европы

Китай заметно сократил объем прямых иностранных инвестиций в 2022 году. Не по своей воле: зарубежные регуляторы стали куда жестче в том, что касается попыток китайских компаний приобрести активы за рубежом. В первую очередь инфраструктурных и высокотехнологичных. Но, похоже, Китай сумел найти в этом и нечто весьма полезное. Компании страны, как следует из отчета о прямых иностранных инвестициях Китая от Rhodium Group и Merics, решили подготовить себе идеальный плацдарм для последующего завоевания электромобильного рынка Европы — второго в мире по объему после самого Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завод Volkswagen в Германии

Фото: Fabian Bimmer / Reuters Завод Volkswagen в Германии

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Китайская экономика переживает непростые времена. С одной стороны, на нее давят последствия пандемии COVID-19 с ее бесконечными локдаунами в 2022 году, а с другой — ухудшение отношений с западными странами. Учитывая все это, падение объема прямых зарубежных инвестиций Китая по итогам года сразу на 23% совсем неудивительно, отмечается в совместном докладе аналитических компаний Rhodium Group и Merics.

Инвестиции китайских компаний за рубежом упали до €111 млрд — это худший показатель с 2014 года. Примерно столь же сильно сократились инвестиции Китая и в Европу — на 22%, до €7,9 млрд, что стало минимумом за последнее десятилетие.

Впрочем, как отмечают авторы доклада, дело не столько в том, что Китаю нечего тратить, он просто стал куда более избирательным. Да и европейские регуляторы проявляют большую осторожность.

Европейские власти, опасающиеся, что китайские инвестиции несут в себе угрозу национальной безопасности, стали куда жестче реагировать на попытки Китая приобрести что-либо из европейских активов в технологическом секторе. Так, по данным Rhodium и Merics, по крайней мере 10 из 16 инвестиционных сделок между китайскими и европейскими компаниями так и не были завершены в 2022 году из-за возражений властей ЕС и Великобритании.

Это вылилось сразу в два тренда. Во-первых, объем сделок по слиянию и поглощению в Европе с участием китайских компаний сократился до минимума с 2011 года — до €3,4 млрд. Во-вторых, впервые за 20 лет этот тип инвестиций Китая в Европе уступил место вложениям в новые производственные проекты.

А теперь самое главное: если в 2013 году львиная доля китайских инвестиций в Европе приходилась на инфраструктурные проекты, недвижимость и добычу ресурсов, то в 2022 году Китай вкладывался преимущественно в заводы аккумуляторов для электромобилей.

На автомобильный сектор пришлись 53% от общего объема инвестиций — небывалая концентрация инвестиций на одном секторе со все того же 2013 года. А инвестиции в цепочки поставок рынка электромобилей по сравнению с 2016 годом выросли примерно в 40 раз — с $605 млн до более чем $24 млрд.

При этом активнее всего Китай в 2022 году инвестировал в страны, которые являются крупнейшими автомобильными рынками Европы: в Великобританию, Германию, Францию и Италию.

«Интерес Китая к Европе, второму по величине в мире рынку электромобилей после Китая... не удивителен,— отмечают авторы доклада.— Здесь сравнительно хорошая инфраструктура для зарядки (электромобилей.— “Ъ”) и щедрые государственные субсидии на закупки, одобренные в рамках более широкой программы зеленых мер для снижения выбросов углекислого газа автомобильным транспортом». Вот только европейские власти стремились сделать все, чтобы перспективный рынок электромобилей не оказался захвачен китайскими производителями и поставщиками.

Кирилл Сарханянц