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Коммерсантъ FM
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FT: санкционные товары на сумму $1 млрд пропали при транзите через Россию

Подсанкционные товары двойного назначения из Евросоюза на сумму более $1 млрд, которые шли транзитом через Россию, не достигли пунктов назначения в Киргизии, Армении и Казахстане. Об этом сообщила газета The Financial Times (FT) со ссылкой на данные о международной торговле.

Как пишет FT, непропорционально большая доля «призрачного экспорта» покинула территорию ЕС через страны Балтии. Согласно торговым данным, товары направлялись транзитом через Россию в Казахстан, Киргизию и Армению. Газета отмечает, что только половина товаров двойного назначения на общую сумму $2 млрд достигла конечных пунктов в этих странах. Все эти товары были направлены после начала российской военной операции на Украине в феврале 2022-го.

В реальности «пропавших» при транзите товаров может быть больше, так как журналисты оценивали только продукцию двойного назначения, уточнили в FT. Как следует из разрыва между торговыми данными ЕС и Казахстана, за год с момента ввода войск России на Украину в процессе перевозки пропали товары на общую сумму $2,9 млрд. Армения и Киргизия не раскрыли таможенные данные за этот период. По оценкам FT, всплеск импорта товаров, находящихся под таможенным контролем, из ЕС в Казахстан может покрыть до 40% сокращения их поставок в Россию и Белоруссию за последний год.

В том числе за 13 месяцев до начала военного конфликта России и Украины Литва сообщила, что направила в Казахстан товары двойного назначения на сумму $28 млн, когда как Казахстан сообщил о получении продукции стоимостью $9 млн. С февраля 2022-го Литва направила Казахстану товары двойного назначения общей стоимостью $84 млн, но Казахстан отчитался о получении товаров только на $11 млн.

В 2022 году товарооборот между Россией и Казахстаном вырос на $2 млрд, до $26 млрд, сообщали в российской Торгово-промышленной палате. 1 апреля в Казахстане запустили систему мониторинга импортируемых товаров в Россию. Власти страны говорили, что не позволят использовать свою юрисдикцию для обхода санкций.

Подробнее — в материале «Ъ» «Холодильники меняют маршрут».

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