Апелляция отменила отстранение Паралимпийского комитета России

Апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета (МПК) отменил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. Об этом сообщила пресс-служба ПКР.

«Апелляционный трибунал МПК удовлетворил апелляцию ПКР и подтвердил, что решение Генеральной Ассамблеи МПК о приостановлении членства ПКР в МПК отменяется. В качестве оснований для отмены решения трибунал сослался на процессуальные нарушения»,— сказано в сообщении.

Как сообщили в ПКР, апелляция была удовлетворена по следующим основаниям:

Решение о приостановлении членства ПКР было принято с процессуальным нарушении, так как на Внеочередной Генеральной Ассамблее не предоставили доказательств о нарушении обязательств со стороны ПКР.

В обосновании исполнительного комитета МПК по отстранению нет четких доказательств нарушений ПКР, их также в полной мере не предоставили апелляционному трибуналу.

Членство ПКР не могут приостановить из-за нарушения олимпийского перемирия, так как оно не является юридически обязательным для подписавших его сторон, кроме этого, не было подписано ПКР.

Членство ПКР не может быть приостановлено из-за рисков использования мероприятий МПК для политической пропаганды, так как должен быть установлен факт нарушения, а не его риск.

ПКР и общероссийское спортивные федерации ведут переговоры о допуске спортсменов к соревнованиям по видам спорта, не входящим в управление МПК (легкая атлетика, плавание, пулевая стрельба, пауэрлифтинг, хоккей-следж, танцы на колясках).

16 ноября МПК приостановил членство ПКР в организации. При этом ранее, в 2022 году, паралимпийцы из России были не допущены к участию в Паралимпиаде в Пекине из-за спецоперации на Украине. В апреле глава МПК Эндрю Парсонс сказал, что российских паралимпийцев могут допустить к Играм-2024 в Париже независимо от решения Международного олимпийского комитета.

Олеся Павленко