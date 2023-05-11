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Коммерсантъ FM
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Премьер Грузии положительно оценил отмену Россией визового режима

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили положительно оценил отмену Россией визового режима и запрета на рейсы. При этом он отметил, что самолеты попавших под санкции ЕС авиакомпаний в Грузию летать не будут.

Ираклий Гарибашвили

Ираклий Гарибашвили

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Ираклий Гарибашвили

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Это, конечно, с гуманитарной точки зрения является положительным решением, которое можно приветствовать. Все решения, которые облегчат и упростят нашим гражданам жизнь, передвижение, бизнес, конечно, являются положительными, их можно приветствовать»,— сказал господин Гарибашвили (цитата по ТАСС). Премьер заявил, что в России миллион этнических грузин, поэтому очень важно облегчить их передвижение.

Вчера, 10 мая, президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а также отменил визовый режим для грузинских граждан с 15 мая. В Минэкономики Грузии заявили, что дадут разрешение на полеты тем российским авиакомпаниям, которые не попали под санкции, однако пока таких обращений еще не было. Минтранс анонсировал ежедневные рейсы только из Москвы и только на «Суперджетах».

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