Огненные сводки

В нескольких российских регионах введен режим ЧС из-за природных пожаров. Там же, где ситуация не дошла до критического уровня, жителям запрещено посещать леса и разводить открытый огонь. «Ъ» собрал информацию о пожарах и борьбе с ними.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Волонтеры заливают отдельные очаги горения в лесу в Режевском городском округе Свердловской области

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Волонтеры заливают отдельные очаги горения в лесу в Режевском городском округе Свердловской области

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Омской области 8 мая был объявлен режим ЧС из-за природных пожаров. Врио губернатора Виталий Хоценко заявил о необходимости принять дополнительные меры. Днем ранее в Омской области сгорели три жилых дома и девять построек в деревне Шкуново Тарского района. По данным правоохранительных органов, из-за порывистого ветра огонь перекинулся через минерализованные полосы на населенный пункт.

«В Омской области сейчас складывается крайне пожароопасная и напряженная обстановка, которая осложняется жаркой погодой, высокой ветровой нагрузкой и отсутствием осадков. Главам районов поручили усилить ежедневный мониторинг обстановки, связанной с пожарами, а также организовать работу по информированию населения»,— написал господин Хоценко в своем Telegram-канале. Он отметил, что будет оценивать работу подчиненных «по количеству термических точек каждый день». «Если число их растет, значит, плохо работаете, если снижается — район работает хорошо»,— сказал врио губернатора, добавив, что с 9 мая в области вводится полный запрет на охоту в 11 северных районах.

ГУ МЧС по Омской области прогнозирует 10 мая чрезвычайную пожарную опасность в Называевском, Оконешниковском и Полтавском районах региона. В связи с этим «возможен рост числа очагов и площадей природных пожаров, а также переход огня на населенные пункты».

Из-за пожаров в лесах Свердловской области с 5 мая введен режим ЧС. Свердловчанам запретили посещать лесопарки, приостановлен сезон весенней охоты. По данным правительства Свердловской области, 8 мая в регионе насчитывалось 64 лесных пожара на площади 54 тыс. га, их ликвидацией занимались 4,8 тыс. человек. В 2022 году, по данным на утро 11 мая, в Свердловской области горело лишь 1,5 тыс. га.

В Асбесте введен режим ЧС из-за двух крупных пожаров. Из поселка Красноармейский (Асбестовский городской округ) эвакуированы 400 жителей. Из-за пожара произошло обрушение ЛЭП, от которых были запитаны насосные станции Малый Рефт и Восточно-Асбестовское месторождение. Без воды осталось 80% города, позже водоснабжение было восстановлено.

Самый серьезный пожар на территории Свердловской области ранее произошел в поселке Сосьва — там огонь уничтожил жилые дома и больницу для заключенных. Площадь возгорания достигала 9 тыс. кв. м. В результате пожара два человека погибли. Погорельцам до начала отопительного сезона будет построен 60-квартирный дом. Восстановление только лечебного учреждения для заключенных оценивается в 2,1 млрд руб..

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Добровольцы тушат лесной пожар недалеко от поселка Богандинский в Тюменской области

Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости Добровольцы тушат лесной пожар недалеко от поселка Богандинский в Тюменской области

Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

В Тюменской области в селе Успенка 4 мая произошел крупный пожар, который повредил 13 жилых строений. Возгорание было локализовано на площади 3,9 тыс. кв. м. Из-за пожаров губернатор Александр Моор с 7 мая ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории региона.

В Еврейской автономной области пожарная обстановка остается напряженной. В лесах введен режим ЧС, на территории региона зафиксировано больше 40 термических точек, однако все возгорания находятся далеко от населенных пунктов. Например, в заповеднике «Бастак» площадь возгорания составляет более 2,5 тыс. га. На границах лесных участков установлены информационные знаки, а лесные дороги перекрыты шлагбаумами. В регионе действует запрет на разведение открытого огня (в том числе в тандырах и мангалах), сжигание мусора и сухой травы.

Власти ЕАО обещают поощрить тех, кто проинформировал правоохранителей о поджигателях. Сумма зависит от характера информации. Тем, кто указал на виновников, заплатят 2 тыс. руб. А тем, кто будет содействовать в их задержании,— 10 тыс. руб. Также власти региона не будут предоставлять господдержку сельхозпроизводителям, которые практикуют палы травы, или чья территория заросла сухой растительностью.

На территории всей Курганской области с 7 мая действует режим чрезвычайной ситуации. Известно про 21 погибшего, еще 13 получили ранения. В Зауралье увеличена группировка сил для борьбы с возгораниями. Для помощи региону направлены аэромобильные группы из Перми, Удмуртии, Башкортостана, военнослужащие учебно-спасательного центра МЧС России. Общая численность сил и средств составляет около 1 тыс. человек и 250 единиц техники, сообщали в ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тушение лесного пожара в Курганской области

Фото: ГУ МЧС России по Курганской области Тушение лесного пожара в Курганской области

Фото: ГУ МЧС России по Курганской области

В Приморском крае с начала года на землях лесного фонда зарегистрировано 224 лесных пожара на площади более 14,8 тыс. га. На землях иных категорий — 294 природных пожара на площади более 28 тыс. га, на землях Министерства обороны — 14 лесных пожаров на площади более 8 тыс. га. В длинные выходные данные про пожары не обновлялись, последняя информация от 5 мая.

Глава Приморского края Олег Кожемяко поручил проверить все случаи возникновения и найти их виновников. Пожарный надзор уже привлек к ответственности 155 нарушителей противопожарного режима; их оштрафовали в общей сложности на 2,3 млн руб.

В Нижегородской области увеличилось количество травяных пожаров. На конец апреля их было зарегистрировано более 330, в три раза больше, чем в прошлом году. В Дивеевском районе горело сразу 17 га сухой травы.

С 20 апреля в регионе введен противопожарный режим. Жителям запретили посещать леса, проводить сельскохозяйственные палы, разводить костры и сжигать мусор на землях лесного фонда, в населенных пунктах и прилегающих к ним территориях. Также запрещено пользоваться мангалами. Несмотря на открывшийся сезон охоты, эти запреты обязательны и для охотников.

В Красноярском крае за 8 мая было зарегистрировано 38 палов сухой травы на площади почти 103 га. 10 мая в южных районах региона ожидается высокая пожарная опасность 4-го класса.

В Туве спасателям удалось предотвратить переход огня на село Ак-Чыраа, также от пожара удалось отстоять 11 чабанских стоянок и пограничный пост, рассказали в правительстве республики. По оперативным сводкам, которые приводит служба ГО и ЧС Тувы, пожар начался 5 мая с территории Тес-Хемского района и охватил порядка 1200 га степной местности. Причина степного пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

В ночь на 8 мая пожар вспыхнул на территории государственного природного заказника федерального значения «Кирзинский» в Новосибирской области, его площадь составила около 3 га. Как рассказали в региональном минприроды, быстрому распространению огня способствовали сухая и жаркая погода, которая установилась в регионе. В области неблагоприятная пожароопасная обстановка сложилась в Северном, Кыштовском, Венгеровском, Куйбышевском, Убинском, Коченевском, Колыванском районах. По словам вице-губернатора Сергея Семки, «задействованы все силы и средства, необходимые для предотвращения распространения огня».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тушение лесного пожара в Пермском крае

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю Тушение лесного пожара в Пермском крае

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Пермском крае с 30 апреля действует запрет на посещение леса, сжигание мусора и палы сухой травы. 8 мая на территории края был ликвидирован 21 пожар.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», в Иркутской области на 9 мая было зафиксировано 2 пожара на площади 70 га (в 2022 году — 15 пожаров на площади 1 тыс. га), в Забайкалье — 5 пожаров на площади 3 тыс. га (годом ранее — 9 пожаров на площади 407 га). В Бурятии — 1 пожар на площади 15 га (годом ранее — 1 пожар на площади 2 га); по состоянию на 9 мая 4-й класс пожарной опасности объявлен в Улан-Удэ и еще девяти районах.

В Приангарье мониторинг лесопожарной обстановки ведут 129 наземных групп в составе 445 человек. Для тушения сформированы 74 группы из 431 человека. Для авиапатрулирования задействовано девять воздушных судов.

В Якутии пожароопасный сезон прогнозируется во второй декаде мая. В текущем году зона защиты от огня увеличилась на 21 млн га, до 72 млн га. На мероприятия по охране лесов от пожаров из федерального бюджета выделено 1,6 млрд руб.; в бюджете республики на эти цены предусмотрено 990 млн. Благодаря этому удалось увеличить численность лесопожарных формирований до 1203 работников. Из них 648 — это лесные пожарные (Якутлесресурс), а 555 — сотрудники парашютно-десантной пожарной службы (Авиалесоохрана).

В Удмуртии до 30 июня действует запрет на применение любого вида открытого огня; высокая пожароопасность лесов прогнозируется до 14 мая. По данным ГУ МЧС по Удмуртии, всего с начала пожароопасного периода произошло больше 200 природных пожаров общей площадью более 845 га. По данным за прошлый год, к 6 мая в регионе зафиксировали лишь 39 таких пожаров.

В Санкт-Петербурге пожароопасный сезон, согласно постановлению Смольного, начался с 15 апреля. В Ленинградской области службы, отвечающие за безопасность в лесу, переведены в режим повышенной готовности, а также на круглосуточный режим работы — с 25 апреля. На данный момент леса не закрыты для посещений людей.

Профильные ведомства призывают граждан быть осторожными с огнем и напоминают про административную и уголовную ответственность за нарушение установленных правил пожарной и санитарной безопасности в лесах.

В Ленобласти пожарный мониторинг осуществляют 149 камер видеонаблюдения, охватывающих более 90% земель лесного фонда. Для оперативного выявления и ликвидации ЧС разработано 1698 маршрутов наземного патрулирования общей протяженностью более 89,9 тыс. км.

В прошлом году сезон в регионе продлился 157 дней — с 26 апреля по 3 октября. Тогда на землях лесного фонда возникло 70 лесных пожаров на общей площади 11,07 га. Все очаги были ликвидированы в день обнаружения. Наибольшее количество возгораний было зафиксировано на территории Рощинского, Северо-Западного, Кингисеппского и Приозерского лесничеств.

В Крыму из-за ухудшения погодных условий не вводились дополнительные противопожарные меры. В лесах, по данным регионального МЧС, традиционно для этого времени года, запрещено разведение открытого огня и сжигание мусора. Местные специалисты также подчеркивают, что в последние годы на полуострове не было крупных пожаров.

Пресс-служба главного управления МЧС по Башкирии сообщает, что с начала пожароопасного периода возникло 46 очагов лесных пожаров (в прошлом году к этому времени их было 36), на общей площади 619,36 га (годом ранее — 267,04 га, рост на 352,32 га).

С апреля в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской и Самарской областях действует противопожарный режим, в рамках которого в лесах запрещено жечь костры и устраивать пал травы. В Оренбургской области с начала мая зафиксирован один природный пожар. В постановлении регионального правительства противопожарный режим действует с 21 апреля по 14 мая.

В Челябинской области вчера удалось локализовать пожар, который несколько дней бушевал в национальном парке «Зигальга». Огонь уничтожил там более 1 тыс. га леса. Причиной возгорания может быть неосторожное обращение туристов с огнем. 4 мая губернатор Алексей Текслер в Telegram-канале назвал ситуацию «очень напряженной», поскольку «каждый день сотни новых очагов по всей области».

Корреспондентская сеть «Ъ»