Автокредитам тесно в автомобилях

По итогам апреля 2023 года объем выданных автокредитов оказался рекордным за десять лет — почти 110 млрд руб. Однако в количественном выражении сегмент автокредитования продолжает отставать от докризисных показателей. И за год это отставание можно будет преодолеть с трудом — на рынок по-прежнему оказывает давление рост стоимости машин, а также их дефицит на фоне возросших рисков параллельного импорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По итогам апреля российские банки выдали автокредитов на 109,5 млрд руб. Это максимальный месячный результат с 2013 года, следует из данных экспресс-мониторинга Frank RG. Рекордным оказался и средний размер автокредита — 1,42 млн руб. По данным Frank RG, показателя в чуть более 1,4 млн руб. чеки на рынке автокредитования достигали лишь в феврале 2022 года.

В количественном выражении сегмент автокредитования продолжает немного отставать от докризисных показателей. Так, в апреле банки выдали 77 тыс. автокредитов. Это почти в 1,5 раза меньше, чем в докризисном апреле 2021 года (92 тыс. автокредитов), следует из данных Frank RG.

Рынок автокредитования продолжает постепенно восстанавливаться, причем рост наблюдается как в сегменте новых авто, так и в сегменте машин с пробегом (см. “Ъ” от 13 января), отмечает проектный эксперт Frank RG Станислав Сухов.

«Позитивно на динамике автокредитования отражается постепенная адаптация авторынка к новым условиям и формирование новых логистических цепочек. Динамика выдачи в марте—апреле может быть связана и с некоторым снижением уровня неопределенности у населения и ростом склонности к совершению крупных покупок»,— считает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов НКР Егор Лопатин.

По итогам года в оптимистичном сценарии рынок сможет достигнуть уровней 2021 года, но только в рублевом выражении, уточняет господин Сухов. В том году было выдано 935,3 тыс. автокредитов на сумму 1,1 трлн руб. Однако «для количественного восстановления рынку потребуется больше времени, а также благоприятные условия: возобновление льготных программ кредитования для сегмента новых авто, наполнение рынка китайскими брендами и выход производства отечественных брендов на плановые уровни», поясняет эксперт.

Тем более что параллельный импорт пока лишь частично удовлетворяет спрос на автомобили марок, покинувших российский рынок, отмечает Егор Лопатин. Усложнить ситуацию может и ужесточение контроля за соблюдением международных санкций в отдельных дружественных странах, через которые импорт поступает на российский рынок, полагает эксперт: «Да и в условиях существенно возросших цен на новые автомобили удлиняется срок владения личным транспортом, а также увеличивается интерес к каршеринговым сервисам, что ограничивает потенциал роста рынка».

Сами банкиры пока не готовы официально прогнозировать годовые результаты, несмотря на позитивные показатели последних месяцев. Лишь в ВТБ заявили, что 2023 год станет для автокредитования рекордным — как по объемным, так и по количественным показателям. «Восстановление автокредитования связано с реализацией госпрограммы, наполнением рынка новыми китайскими брендами, а также увеличением доли дилеров на рынке машин с пробегом»,— поясняют в банке. В ВТБ ожидают, что участники рынка выдадут физлицам на покупку транспортных средств на 4% больше кредитов, чем в 2021 году.

Полина Трифонова