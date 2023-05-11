Бастрыкин рассказал про идею отправлять мигрантов на передовую из-за роста числа убийств

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, заявил о росте числа убийств, совершенных мигрантами, на 18% за год . В связи с этим он пересказал идею, о которой прочитал в соцсетях СКР: отправлять мигрантов в зону спецоперации, а в случае их отказа — высылать на родину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Вот такая идея высказывается людьми: пока русские на фронте, мигранты атакуют наши тылы. Люди предлагают, если они граждане России, получили гражданство, пожалуйста, на передовую. Не пошел на передовую, не выполняешь свой гражданский долг, пожалуйста, к себе на родину»,— сказал господин Бастрыкин (цитата по «Московскому комсомольцу»).

Согласно статистике, которую привел Александр Бастрыкин, в 2021 году в России находилось 14,5 млн мигрантов, а в 2022-м — 12 млн. Вместе с тем, по его словам, в 2022 году число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами, увеличилось с 11 тыс. до 15 тыс., среди них убийств стало больше на 18%. «То есть количество мигрантов увеличивается и резко увеличивается число тяжких преступлений, совершенных мигрантами»,— заявил председатель СКР.

Александр Бастрыкин не уточнил, кто именно предложил подобную меру. Однако накануне, 10 мая, депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев сообщил о разработке законопроекта, который позволит отправлять мигрантов с российским гражданством в зону проведения специальной военной операции на Украине. Согласно действующему законодательству, те, кто имеет двойное гражданство, не подлежат призыву, а могут лишь вступить в ряды вооруженных сил России в качестве добровольцев, заключив контракт.

10 апреля Александр Бастрыкин сообщил, что за 2022 год СКР возбудил 4231 уголовное дело на основании сообщений о преступлениях, совершенных иностранными гражданами. 893 из них — по фактам убийства и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Наибольшее количество преступлений было совершено в Московской области, 2-е место занимала Москва, 3-е — Санкт-Петербург, отмечал глава СКР.

Лусине Баласян