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Коммерсантъ FM
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Который раз взлетим Москва—Тбилиси

Россия объявила о возобновлении авиарейсов в Грузию

Россия спустя четыре года снимает запрет на полеты в Грузию. Пока Минтранс анонсировал ежедневные рейсы только из Москвы и только на «Суперджетах». Свою готовность начать полеты уже подтвердили в Red Wings, другие перевозчики с «дебермудизированным» иностранным флотом также проявляют интерес к направлению, но пока не понимают, на каких условиях договорятся авиавласти двух стран. До запрета в Грузию летали шесть авиакомпаний из РФ. Эксперты видят большой потенциал пассажиропотока между странами, но не рассматривают Тбилиси в качестве пересадочного пункта в Европу при таких маленьких объемах перевозок.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Президент РФ Владимир Путин 10 мая подписал указ о возобновлении авиасообщения с Грузией, остановленного в 2019 году, и отмене виз для граждан Грузии в РФ. Пока в Минтрансе РФ заявили лишь о том, что ежедневно из Москвы будут летать самолеты российского производства. Кто именно будет осуществлять перевозки и когда они начнутся, пока неизвестно. В Росавиации на вопрос о том, на каких условиях ведутся переговоры с грузинскими авиавластями, не ответили. В Минэкономики Грузии заявили, что дадут разрешение на полеты тем российским авиакомпаниям, которые не попали под санкции, однако пока таких обращений еще не было.

Собеседники “Ъ” в нескольких российских авиакомпаниях надеются, что в случае увеличения числа рейсов между странами для полетов будет доступен весь «дебермудизированный» флот.

Авиасообщение между двумя странами было прекращено с июля 2019 года после прошедших в Тбилиси протестов. Минтранс тогда объяснял запрет на полеты грузинских авиакомпаний в РФ их просроченной задолженностью за аэронавигационные услуги. До 2019 года в Грузию летали шесть перевозчиков из РФ: «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», «Победа», «Нордавиа» и Red Wings. В последней компании заявили о готовности возобновить полеты, в других от комментариев воздержались. Согласно данным Росавиации, полеты были разрешены в Тбилиси и Батуми из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Самары и Ростова-на-Дону. Источник “Ъ” в одной из компаний топ-5 отметил, что о возобновлении полетов можно будет говорить только после «конкретизации условий перевозки».

Как в Москве и Тбилиси обсуждали возможность возобновления авиасообщения РФ и Грузии

В Smartavia отметили, что открытие воздушного сообщения между Россией и Грузией «стало неожиданной новостью». Пока у перевозчиков нет информации о порядке и процедуре организации воздушного сообщения, но в авиакомпании «приветствуют отмену ограничений, которая позволит гражданам РФ и Грузии выбирать беспосадочные перелеты с большим комфортом и экономить время». В чартерной Azur Air отметили, что «готовы рассматривать любые доступные международные направления, если на них будет спрос у клиентов туроператоров».

Источник “Ъ” в другой компании считает, что это направление будет обеспечено стабильным пассажиропотоком: «Тбилиси стал хабом для разного рода политически несогласных, спасающихся от мобилизации или призыва в армию».

Также собеседник “Ъ” отмечает, что аэропорт Тбилиси почти на полчаса полета ближе к Москве, чем Ереван, и оттуда больше рейсов в Европу, что может перетянуть транзитных пассажиров.

Если рейсы станут доступны летом и будут работать в полноценном режиме к осеннему периоду пиковых спросов, российские авиакомпании смогут забрать ощутимую долю пассажиропотока через Армению и Турцию, которые с 2022 года чаще других выбирали в качестве пересадочных пунктов, указывает гендиректор Ozon Travel Михаил Осин. Заявленная на сегодня частота рейсов не позволяет говорить о серьезных трансферных возможностях, и рассчитывать на серьезный поток в Европу пока рано, возражает эксперт Института экономики транспорта и НИУ ВШЭ Федор Борисов: «Рассматривать этот вопрос можно будет только в случае увеличения объемов перевозки». «Между РФ и Грузией сохраняется существенный поток point-to-point: в первую очередь, это регулярные взаимные семейно-родственные перелеты, усилившиеся с тех пор, как в Грузию переехало немалое количество россиян»,— отмечает он. Объем выставляемых пока емкостей будет по большей части поглощаться таким пассажиропотоком, полагает эксперт: «Ожидать снижения цен на билеты при этом достаточно сложно».

Тяжелая судьба взаимных поездок россиян и грузин

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За 2018 год, как сообщали в Национальной ассоциации туризма Грузии, страну посетили 1,4 млн россиян, что составило 20% от их общего иностранного турпотока. Согласно данным Погранслужбы ФСБ, в 2019 году россияне совершили 1,22 млн поездок, в 2022 году — 873,4 тыс. (в статистику входит только прямое пересечение границы).

С января по май 2023 года Грузия вышла на 11-е место по всем зарубежным бронированиям, подсчитали в «Авиасейлс»: в прошлые два года страна занимала седьмую строку по популярности.

Как Грузия справлялась с потоком россиян

Представитель туроператора «Интурист» Дарья Домостроева указывает, что до запрета на продажу в Грузию организованных туров страна была наиболее востребованным направлением Закавказья. С 2019 года в ассортименте туроператоров было доступно преимущественно размещение и наземные программы в стране. Сейчас, по ее словам, компании вновь получили возможность формировать пакетные предложения в Грузию, на их вывод на рынок у бизнеса уйдет до двух недель. Но эксперт предупреждает, что программы вряд ли будут масштабными: отельная база в стране ограниченна, а блоки мест пока никто не выкупал. Поэтому она сомневается, что кто-то из игроков начнет формирование собственной чартерной программы.

На восстановление туристического спроса на направление в любом случае потребуется время, считает гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин: «Это показывает практика открытия всех направлений после пандемии».

Айгуль Абдуллина, Александра Мерцалова

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