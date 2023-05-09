США объявили о выделении Украине новой военной помощи на $1,2 млрд

Минобороны США объявило о предоставлении Украине нового пакета помощи в области безопасности на $1,2 млрд. Он включает в себя дополнительные 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, а также техническую поддержку. Помощь оказывается в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.

Возможности этого пакета включают в себя:

дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасы;

оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, ракет и радаров с украинскими системами ПВО;

боеприпасы для противодействия беспилотным летательным аппаратам;

155-мм артиллерийские снаряды;

коммерческие услуги по получению спутниковых снимков;

поддержка мероприятий по обучению, техническому обслуживанию и жизнеобеспечению.

«США продолжат работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности»,— говорится в сообщении Пентагона.

С января 2021 года США вложили более $36,4 млрд в помощь Украине в области безопасности, говорится в сообщении Госдепа от 3 мая. Это включает в себя $35,7 млрд с 24 февраля 2022 года. С 2014 года США предоставили более $38,5 млрд помощи в области безопасности на обучение и оснащение, чтобы помочь Украине сохранить свою территориальную целостность, обезопасить свои границы и улучшить взаимодействие с НАТО.

Ранее американская газета The Washington Post писала, что ВСУ испытывают дефицит снарядов для орудий советских времен. Для поставленной Западом артиллерии подходят снаряды калибра 155 мм, которых пока больше, но не хватает орудий.

О военной поддержке Украины читайте в публикации «Ъ» «Привыкли руки к “Рамштайнам”».

Мария Федотова