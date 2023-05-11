Зеленский: Украине нужно еще немного времени для подготовки контрнаступления

Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо еще немного времени для подготовки контрнаступления на востоке страны. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью европейским СМИ. Господин Зеленский также заявил, что верит в победу Украины над Россией до следующих президентских выборов в США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Valentyn Ogirenko, Reuters Владимир Зеленский

Фото: Valentyn Ogirenko, Reuters

«Мы можем начать наступать и добиться успехов. Однако так мы потеряем много людей. Я считаю это неприемлемым. Поэтому нам нужно подождать. Нам по-прежнему нужно еще немного времени»,— сказал господин Зеленский (цитата по BBC).

Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные полностью готовы к боевым действиям. При этом, по его словам, они испытывают нехватку «в некоторых вещах», в том числе западной бронетехники.

На вопрос о возможной потере поддержки США в случае поражения на выборах президента Джо Байдена господин Зеленский ответил, что верит в победу до этого срока. «Кто знает, где мы будем? Я верю, что к тому времени мы победим»,— сказал он. Выборы в США должны пройти 5 ноября 2024 года.

Ожидается, что контрнаступление Украины начнется в ближайшее время. 9 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев получил необходимые для контрнаступления технику и вооружение. Президент Украины Владимир Зеленский пока не утвердил план военных действий.

Что происходит на 442-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко