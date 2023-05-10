Reuters: Россия предоставила Турции отсрочку по оплате газа на $600 млн

Турция договорилась с Россией об отсрочке до 2024 года платежей по счетам за природный газ на сумму $600 млн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника. Агентство отмечает, что это первое решение о переносе платежей в рамках соглашения между Турцией и «Газпромом», о котором было объявлено на прошлой неделе.

«Официально на следующий год перенесен платеж в размере $600 млн. Огромное влияние на это оказал рост цен на энергоносители»,— сообщил собеседник агентства. Всего в рамках соглашения «отсрочки турецких энергетических платежей перед Россией могут достичь $4 млрд», утверждает источник Reuters.

По данным Reuters, об отсрочке других платежей по счетам за природный газ для Турции могут объявить в ближайшие месяцы. Минэнерго России и Турции, российский «Газпром» и турецкий Botas на запросы агентства о комментариях по этому вопросу не ответили.

В октябре 2022 года Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Турция обратилась к России с просьбой об отсрочке платежей за газ до 2024 года. Турецкая сторона надеялась смягчить резкий рост стоимости газа. 3 мая министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщил о достижении соглашения с «Газпромом» об отсрочке части платежей за газ. Предположения СМИ о том, что сумма отсрочки составила $20 млрд, господин Донмез тогда назвал не соответствующими действительности. Однако точные цифры он не привел.

Милена Костерева