Суд в США признал Трампа виновным по делу о попытке изнасилования колумнистки

Суд в США признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл. Суд предписал выплатить пострадавшей $2 млн в рамках урегулирования иска, а также еще $3 млн компенсации за клевету и ущерб репутации колумнистки. Об этом сообщил канал CNN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Kelly, Reuters Фото: Andrew Kelly, Reuters

Джин Кэрролл обвинила Дональда Трампа в том, что весной 1996 года он изнасиловал ее в примерочной элитного универмага Bergdorf Goodman на Пятой авеню в центре Манхэттена. Иск был подан в ноябре 2022 года. В тот же месяц господин Трамп заявил о намерении выдвигаться на пост президента в 2024 году.

Колумнистка подала иск в соответствии с законом, вступившим в силу в американском штате Нью-Йорк в ноябре 2022 года. Согласно этому закону, жертва сексуального насилия может подать в суд по давно совершенным преступлениям.

Слушания по иску начались в апреле на фоне предвыборной кампании. Адвокаты Дональда Трампа настаивали на том, что для справедливого судебного разбирательства необходим период «охлаждения» после «потока предвзятого освещения в СМИ», а также обвинительного заключения прокуратуры по делу о фальсификации документов.

4 апреля Дональду Трампу предъявили обвинения в «фальсификации деловой документации первой степени». В деле 34 эпизода. По данным прокуратуры, целью фальсификаций было сокрытие информации, которая могла помешать победе Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году.

Подробности дела — в материале «Ъ» «И дольше века длится Трамп».

Анастасия Ларина