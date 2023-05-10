В Кремле рассказали о достигнутых целях СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская военная операция на Украине — очень сложная, но за год «определенные цели достигнуты», например, «разрушение военных производств». По его словам, медленные действия России связаны c тем, что это военная операция, а не война.

«Конечно, сопоставить военный потенциал Украины и России очень сложно. И вы скажете, почему русские так медленно действуют? Потому что русские не ведут войну»,— сказал Дмитрий Песков в интервью ATV (Республика Сербская, энтитет Боснии и Герцеговины).

«Мы не ведем войну. Вести войну — это совсем другое дело, это полное уничтожение инфраструктуры, это полное уничтожение городов»,— отметил господин Песков. «Мы этого не делаем. Мы пытаемся сохранять инфраструктуру и мы пытаемся сохранять человеческие жизни»,— заявил пресс-секретарь президента.

Говоря о достигнутых целях военной операции, Дмитрий Песков сказал, что России «удалось изрядно потрепать военную машину Украины» и отметил, что «демилитаризация Украины тоже была заявлена как очень важная цель СВО». «Вы видите, с помощью высокоточных российских ракет удалось разрушить очень много военных производств, ликвидировать запасы вооружения и так далее и тому подобное. Эта работа будет продолжаться»,— добавил он. Вместе с тем он отметил, что противника нужно отодвинуть на «значительные расстояния» от городов Донбасса.

Комментируя ситуацию вокруг Бахмута, где идут тяжелые бои, Дмитрий Песков сказал: «Я не буду называть разные фамилии, но я скажу: что бы ни говорилось, какие бы заявления ни делались, все равно речь идет о, скажем так, Вооруженных силах РФ». По его словам, это «все российские единые силы», которые преследуют «одну единственную цель».

По оценке Дмитрия Пескова, на Западе «есть хорошее оружие, есть оружие плохое, есть то оружие, которое на поверку оказывается непригодным в тех условиях» (на Украине). По его мнению, «есть очень грозное оружие, есть высокотехнологичное». «Поэтому это все, естественно, мы в ходе СВО изучаем»,— добавил он.

Выступая на параде 9 мая, президент Владимир Путин заявил: «против родины развязана настоящая война». Он также заявил о «создании культа нацистов» и назвал украинских граждан «заложниками госпереворота и режима, который находится в руках Запада».