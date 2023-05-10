Резервистов и военнослужащих запаса позвали на сборы

Президент Владимир Путин своим указом объявил призыв граждан, пребывающих в запасе, и резервистов на военные сборы. Речь о публикующемся каждый год документе. По закону на двухмесячные сборы могут призывать граждан, отслуживших срочную службу, выпускников военных кафедр и даже лиц, проходивших альтернативную службу. При этом установлен возрастной ценз: рядовых и сержантов запаса можно призывать на сборы до 35 лет, младших офицеров (от младшего лейтенанта до капитана) — до 50 лет. Не явившимся на сборы грозит штраф до 3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Указ Владимира Путина о призыве граждан на военные сборы опубликован на официальном портале правовой информации. «Призывать в 2023 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности»,— отмечено в указе. Пункты два и три указа скрыты грифом «для служебного пользования». Ответственность за исполнение указа возлагается на правительство РФ и органы исполнительной власти в регионах.

Указ о призыве граждан из запаса Владимир Путин подписывает ежегодно. Так, в 2021 году в аналогичном документе президент распоряжался организовать призыв в вооруженные силы РФ и органы ФСБ, а пунктов с грифом «для служебного пользования» в тексте указа было целых три.

Согласно федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе», на сборы призывают граждан из запаса — лиц, прошедших срочную службу, выпускников военных кафедр, освобожденных от армии по достижении 27 лет и даже граждан, прошедших альтернативную службу.

Кроме того, на сборы призывают и резервистов — граждан, заключивших после службы в армии контракт с Минобороны РФ о зачислении в мобилизационный резерв.

В федеральном законе установлены ограничения и возрастной ценз. Так, по ст. 55 от сборов освобождаются сотрудники МЧС, учителя, студенты-очники, сенаторы, граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, лица с непогашенной судимостью и граждане с бронью на период мобилизации. От сборов также могут освободить по состоянию здоровья или в случае опеки над несовершеннолетними родственниками. Что касается возрастных ограничений, то призыву подлежат рядовые и сержанты возрастом до 35 лет, младшие офицеры (от младшего лейтенанта до капитана) — до 50 лет, старшие — до 55 лет.

Правила проведения сборов регламентированы постановлением правительства №333. «Под военными сборами понимается комплекс мероприятий по подготовке граждан к военной службе»,— говорится в документе. Такая подготовка может проводиться в виде «плановых занятий, учений, тренировок и практической работы по обслуживанию вооружения, военной техники и других материальных средств неприкосновенного запаса». Военные сборы могут быть двух видов — учебными и проверочными («по проверке боевой и мобилизационной готовности воинских частей и военкоматов»), говорится в документе. Место и время проведения сборов определяются Минобороны. Отдельно оговаривается, что их продолжительность не может превышать двух месяцев. При призыве на сборы проводится медкомиссия. Число призываемых граждан оговаривается президентским указом (видимо, под грифом «для служебного пользования»). «Периодичность призыва граждан, пребывающих в запасе, на учебные сборы, за исключением граждан, пребывающих в резерве, не может быть чаще одного раза в три года»,— поясняется в законе «О воинской обязанности и военной службе». На время сборов участвующие в них граждане приобретают статус военнослужащих.

В правительственном постановлении оговаривается, что граждан о призыве на сборы следует оповещать «заблаговременно» — соответствующие повестки должны быть вручены не позднее чем за десять дней до их начала. Как уже сообщал «Ъ», в марте 2023 года, за две недели до старта планового весеннего призыва на военную службу, в соцсетях и СМИ появилась информация о вручении повесток военнообязанным более чем в 40 регионах России. В ряде случаев, например в Пензенской, Ульяновской, Саратовской областях, представители военкоматов и других органов власти заявляли, что часть военнообязанных вызывали для участия в сборах. Некоторые из опрошенных «Ъ» юристов тогда усомнились, что проведение сборов возможно без соответствующего указа президента.

Ответственность за неявку на военные сборы установлена ст. 21.5 КоАП РФ о неисполнении гражданами обязанностей по воинскому учету. Речь идет о штрафе от 500 руб. до 3 тыс. руб.

Александр Воронов