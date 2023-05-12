Бывший замдиректора ФСИН разжалован и осужден на девятилетний срок за коррупцию

Одинцовский горсуд Московской области вынес приговор бывшему заместителю директора ФСИН России Валерию Максименко. Он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») и ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

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Фото: Пресс-служба Басманного суда Валерий Максименко

Фото: Пресс-служба Басманного суда

В 2018–2019 годах в рамках исполнения федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы» Валерий Максименко организовал незаконное заключение заведомо неисполнимых госконтрактов ФСИН с подведомственным службе ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу». За сделку на общую сумму 3,6 млрд руб. ему «откатили» 2,2 млн руб. в виде оплаты аренды дома и коммунальных услуг в Одинцово.

Ущерб от действий Валерия Максименко составил 330 млн руб., которые суд по иску Генпрокуратуры постановил с него взыскать. Обвинение требовало для подсудимого 15-летний срок, но суд назначил ему 9 лет. Кроме того, Валерий Максименко оштрафован на 43 млн руб., в течение 11 лет не сможет занимать руководящие должности в госструктурах, лишен звания генерал-лейтенанта внутренней службы и госнаграды.

Николай Сергеев