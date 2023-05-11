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Коммерсантъ FM
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Строителей позвали в дорогу

На инфраструктурные проекты рук не хватает

Быстрые темпы освоения бюджетных средств на строительство дорожной инфраструктуры почти втрое увеличили спрос российских компаний на строителей, инженеров и рабочие специальности. Активный поиск таких специалистов обусловлен в том числе и дефицитом соискателей, усилившимся после частичной мобилизации прошлой осенью, отмечают эксперты. Пока даже рост зарплат в отрасли не помог компаниям привлечь дополнительную рабочую силу.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В апреле этого года спрос компаний на строителей вырос в 2,8 раза год к году, подсчитали в «Авито Работе». Там отмечают, что дорожные рабочие и инженеры теперь требуются в 2,2 раза чаще, водители бульдозеров — в 2,4 раза. Спрос на водителей тракторов вырос на 86%. Причина этому, по мнению координатора «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу Дмитрия Панова,— запуск крупных проектов по строительству дорожной инфраструктуры.

Директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков напоминает, что общий уровень финансирования дорожной деятельности со стороны государства в 2023–2027 годах составит 13,2 трлн руб. Поэтому, добавляет он, сейчас растет спрос не только на опытных инженеров, проектировщиков, специалистов по эксплуатации и других строителей автодорожной инфраструктуры, но и на дорожных рабочих без опыта.

Наиболее значительный прирост числа вакансий инженеров наблюдается в Казани и Уфе — более чем в четыре раза, уточнили в «Авито Работе». Эти города будут задействованы в строительстве автодорог из утвержденного федеральными властями комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, в частности, трассы «Казань — Екатеринбург» и автомагистрали М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань».

Рост спроса на специалистов может быть обусловлен и увеличением в этом году бюджетных средств на ряд дорожных проектов, считают в Sherpa Group. Так, власти пересмотрели финансирование строительства автодорог транспортного коридора «Европа — Западный Китай». В рамках этого проекта в текущем году запланировано потратить 44,1 млрд руб., что на 30 млрд руб. больше, чем годом ранее.

Власти еще с начала пандемии стали больше направлять средств в дорожное строительство. Например, федеральные расходы на нацпроект «Безопасные качественные дороги» увеличиваются не только с принятием очередного бюджета, но и последовательно повышаются в течение самого года, поясняет гендиректор Sherpa Group Александра Галактионова. По ее данным, только в январе—марте 2023 года по этому проекту было освоено 57,3 млрд руб., что на треть больше год к году.

Повышенный интерес к специалистам по строительству объясняется не только увеличением спроса на рабочую силу, но и снижением предложения на рынке труда, говорит Александра Галактионова. Дефицит квалифицированных работников в стройиндустрии наблюдается не первый год, отмечает гендиректор кадрового агентства ProPersonal Татьяна Долякова. Раньше отток был связан с более низким уровнем зарплат в строительстве, что вынуждало специалистов уходить, например, в добывающие отрасли, добавляет госпожа Галактионова. По ее словам, этот процесс не прекращался, даже несмотря на рост средней зарплаты в стройиндустрии.

По данным «Авито Работы», прирост заработной платы у инженеров по стране в апреле составил 16% год к году, до 61 тыс. руб. в месяц. Это выше уровня инфляции, которая с апреля 2022 года по апрель 2023-го достигла 12%, следует из данных Росстата. В условиях, когда господрядчикам необходимо в кратчайшие сроки обеспечить кадровое наполнение взятых контрактных обязательств, они готовы предлагать относительно высокие ставки окладов для квалифицированных рабочих и инженерных специалистов, говорит Дмитрий Панов.

Во второй половине 2022 года дополнительным фактором усиления дефицита стала частичная мобилизация, говорит Александра Галактионова. Учитывая отток специалистов, особенно инженеров, кадровый дефицит в ближайшие несколько лет будет только усиливаться, прогнозирует гендиректор ГК «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев. Это, по его мнению, должно подстегнуть увеличение реальных зарплат.

Дарья Андрианова

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