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Коммерсантъ FM
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Нефтегазовые доходы России снизились за январь—апрель на 52% год к году

Доходы бюджета снизились на 22%, расходы увеличились на 26%

Минфин России опубликовал предварительную оценку исполнения федерального бюджета за январь—апрель 2023 года. Доход бюджета составил 7,7 трлн руб., что на 22% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Ненефтегазовые доходы выросли на 5%, составив 5,5 трлн руб. Нефтегазовые же, напротив, сократились на 52%, до 2,2 трлн руб. Как отмечает ведомство, это связано с высокой базой прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением экспорта газа.

Расходы федерального бюджета в январе—апреле 2023 года составили 11,2 трлн руб. Это на 26% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом Минфин отметил, что месячная динамика исполнения расходов бюджета замедлилась с марта «после ускоренного финансирования в январе—феврале отдельных контрактуемых расходов».

«В целом в 2023 году объем расходов федерального бюджета будет формироваться исходя из предельного размера бюджетных ассигнований, утвержденных в законе о бюджете, и размера дополнительных ненефтегазовых доходов в случае их формирования в течение года. Это обеспечивает стабильность первичного структурного дефицита на уровне параметров закона о бюджете»,— сообщает Минфин России в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в апреле текущего года нефтегазовые доходы госбюджета РФ несколько снизились по сравнению с мартом и не дотянули до базового уровня, необходимого для обеспечения расходов. Из-за отсутствия дополнительных доходов ожидаемый некоторыми аналитиками переход от покупки юаней по бюджетному правилу к их продаже пока не произойдет. В мае ситуация с нефтегазовыми доходами должна измениться к лучшему: нефтекомпании будут платить НДПИ исходя из выросшей в апреле цены Urals.

Подробнее — в материале «Ъ» «Потери без учета скидки».

Александр Кислов

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